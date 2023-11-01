Пухлые, воздушные и невероятно нежные: Как быстро приготовить оладьи на завтрак

Как сделать пухлые и воздушные оладьи на завтрак

Вкусные и воздушные оладьи являются отличным выбором для вкусного завтрака. Если следовать этому рецепту правильно, они точно станут особенно нежными и рыхлыми.

В этом рецепте не используются яйца, поскольку они могут привести к тому, что тесто сядет. Если вы хотите достичь рыхлых оладий, то вполне можно обойтись без яиц, пишет prostoway.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Ингредиенты:

1 стакан кефира или простокваши;

50-60 г сахара;

пакет ванильного сахара;

3/4 чайной ложки соды;

Щепотка соли и муки.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте кефир, ванильный сахар, сахар и соду. Тщательно перемешайте с образованием небольшой пены. Добавьте щепотку соли и немного муки в смесь, чтобы получить консистенцию, похожую на густую сметану. Тщательно размешайте. Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду и жарьте на среднем огне до получения золотистой краски. После жарки оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы снять лишнее масло. Подаем горячими вместе с вашими любимыми приложениями.

Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенной каши.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!