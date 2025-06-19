Пушистые Эйнштейны: какие породы собак самые умные

Собаки – верные друзья и любимцы миллионов людей во всем мире. Они не только доставляют радость, но и способны запоминать десятки команд и даже выполнять сложные задачи. Однако, как и у людей, уровень интеллекта у собак отличается в зависимости от породы.

Канадский профессор психологии Стэнли Корен в своей известной книге "Интеллект собак" проанализировал умственные способности разных пород, оценивая их по трем критериям – инстинктам, способности к послушанию и адаптивному мышлению. На основе его исследований портал Scotsman опубликовал рейтинг пород с самым высоким и низким уровнем интеллекта.

Безусловным лидером среди самых умных собак является бордер-колли. Эта порода обладает поразительной обучающей способностью — представители способны запоминать сотни слов и сложные команды, поэтому часто используются как пастушьи собаки. Не менее сообразительны пудели, независимо от размера. Они обладают прекрасной памятью, легко поддаются дрессировке и часто выполняют функции терапевтических собак или помощников.

Немецкие овчарки, золотистые ретриверы, доберманы и лабрадоры также вошли в число самых интеллектуальных — эти породы давно себя зарекомендовали в полиции, спасательных операциях, социальных службах и в качестве провожатых. Шетландские овчарки, ротвейлеры, миниатюрные шнауцеры и английские спрингер-спаниели отличаются быстрым обучением и умением работать как самостоятельно, так и в команде.

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Впрочем, есть и породы, которые не отличаются высоким уровнем послушания или склонностью к обучению, хотя это вовсе не умаляет их обаяние. К примеру, бульдоги, чау-чау, борзая или бладхаунды больше ориентируются на инстинкты, чем на логику. Пекинесы и ши-тцу могут проявлять упрямство, а чихуахуа часто ведут себя независимо и самовольно.

Даже если некоторые породы считаются менее умными, это не значит, что они хуже. У каждой собаки – свои сильные стороны, характер и особенности. Самое главное – взаимопонимание и любовь между владельцем и любимцем.

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