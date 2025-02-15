Пушистые няни: топ пород кошек, которые прекрасно ладят с детьми

Кошки могут стать отличными друзьями для детей, помогая им развивать ответственность и заботу. Однако каждая порода имеет свой характер, поэтому перед выбором домашнего питомца следует хорошо изучить его особенности.

Креативный директор Ассоциации любителей кошек Тереза Кейгер советует учитывать образ жизни семьи, прежде чем заводить пушистого друга, сообщает Daily Paws.

Некоторые породы особенно хорошо подходят для семей с маленькими детьми, поскольку они спокойны, общительны и легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

ТОП-7 пород кошек для семей с детьми

Американская короткошерстная кошка Эти добродушные и неприхотливые в уходе кошки идеально подходят для семейной жизни. Они хорошо ладят с детьми и домашними питомцами, а их спокойный характер делает их замечательными компаньонами. Бирманцы славятся нежностью, любовью к хозяевам и любопытством. Они общительны, охотно играют с детьми и даже могут "помогать" в домашних делах. Регдол Эта порода получила название благодаря своей привычке "обниматься" и расслабляться в руках хозяина как плюшевая игрушка. Рэгдолы любят общение, встречают владельцев у дверей и охотно участвуют в семейных развлечениях. Мейн-кун Несмотря на свой большой размер, эти кошки дружелюбны, игривы и независимы. Они хорошо ладят с детьми и могут стать настоящими любимцами семьи. Абиссинская кошка Эта порода отличается активностью, умом и преданностью. Они любят играть и всегда рядом с хозяевами. Однако абиссинцы – настоящие "манипуляторы", которые могут легко обвести владельцев вокруг кавычки. Менская кошка Активная, игривая и преданная порода, которая прекрасно подходит для семей с детьми. Менские кошки любят внимание и с радостью принимают участие во всех домашних делах. Гималайская кошка Эти милые пушистики обожают проводить время на руках хозяев. Их любят за нежный характер, игривость и волшебную внешность.

Ранее эксперты также называли самые ласковые породы кошек, которые прекрасно ладят как с семьей, так и с другими домашними животными. Если вы ищете преданного, нежного и дружелюбного любимца, одна из этих пород может стать идеальным выбором.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!