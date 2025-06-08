Пушистые певцы: ветеринары объяснили, почему мурлыкают коты

Кошки — любимцы миллионов, и их поведение часто кажется загадочным. Однако наука не стоит на месте: исследователи из Центра изучения дикой природы Киотского университета под руководством Юме Окамото провели исследование, чтобы выяснить, как гены влияют на мурлыканье и другие формы общения домашних кошек.

Об этом сообщает Earth. Исследование охватило кастрированных и стерилизованных беспородных домашних кошек. В центре внимания – определенный участок гена андрогенового рецептора. Выяснилось, что животные с более короткими повторяющимися последовательностями ДНК в этой части гена мурлыкали чаще.

Особенно интересно: кошки с таким вариантом гена были более "болтливыми", активнее взаимодействовали с людьми — просили внимание или еду. У самок эти же генетические особенности проявлялись посредством повышенной агрессии к незнакомцам. Это означает, что один и тот же участок ДНК по-разному влияет на поведение в зависимости от пола животного.

Имеет ли значение порода

Да! У породистых кошек чаще встречаются более длинные варианты этого гена, а вот короткие – преобладают у спасенных или бывших бездомных животных. Это может свидетельствовать о том, что мурлыканье и общительность – часть эволюции одомашнивания.

Сравнение с дикими родственниками, например рыболовным котом или леопардовым, подтвердило: длинные повторы гена есть только у домашних кошек, что, вероятно, появилось при адаптации к жизни с людьми.

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Что это дает владельцам кошек

Понимание генетических особенностей поможет владельцам лучше реагировать на поведение любимца. К примеру, даже если кот не издает звуков, он все равно может испытывать стресс. Важно обращать внимание на жесты, взгляды и язык тела.

Поведение – это не только один ген

Изученный участок – лишь часть картины. Другие гены, такие как рецепторы окситоцина и вазопрессина, также влияют на социальность, страхи или агрессию. В будущем ученые планируют полное секвенирование ДНК, чтобы найти другие генетические маркеры характера: игривость, общительность или склонность к тревоге.

Практическое применение: не только для домашних кошек

Новые знания могут быть полезны не только для хозяев, но и специалистов в питомниках или реабилитационных центрах диких животных. Генетические тесты в будущем могут помочь подобрать кота для конкретных условий – например, в семью с детьми или пожилым людям, которые ищут спокойного любимца.

К слову, эксперты также напоминают: во время сна коты ищут места, где тепло, спокойно и безопасно — и это тоже часть их эволюционной адаптации.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

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