Путешественники назвали лучшие города в мире для гастрономического тура

Путешествия – прекрасная возможность познакомиться с новыми культурами и людьми. А если добавить к этому еще и вкусную еду, вы получите незабываемые впечатления.

Гастрономический туризм – это вид туризма, предполагающий путешествия с целью попробовать кухню других стран. Он становится все более популярным, и это не удивительно. Ведь еда – это неотъемлемая часть любой культуры. Об этом рассказали на крупнейшей в мире платформе для путешественников TripAdvisor.

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Лучшие города для гастротуризма в 2024 году

По данным TripAdvisor, лучшими городами для гастротуризма в 2024 году являются:

Ханой, Вьетнам Рим, Италия Крит, Греция Куско, Перу Флоренция, Италия Нью-Дели, Индия Барселона, Испания Новый Орлеан, США Лиссабон, Португалия Пхукет, Таиланд

Эти города предлагают широкий выбор ресторанов, предлагающих блюда местной и международной кухни. Здесь вы можете попробовать все от традиционных блюд до современных экспериментов.

Что попробовать в каждом городе

Вот несколько рекомендаций по поводу того, что попробовать в каждом из этих городов:

Ханой, Вьетнам: суп с лапшой Фо, спринг-роллы Гой Куон, горячие блины Бан Хэо, лапша Као Лау, фрикадельки на гриле Бун Ча, бутерброды Бан Ми, рыба с куркумой Ча-ка Лавонг и битый рис Ко Там.

Рим, Италия: пицца, паста, ризотто, морепродукты, итальянские десерты.

пицца, паста, ризотто, морепродукты, итальянские десерты. Крит, Греция: блюда из морепродуктов, греческий салат, сыр фета, оливки.

блюда из морепродуктов, греческий салат, сыр фета, оливки. Куско, Перу: куичи, ламиво, ceviche, pisco sour.

куичи, ламиво, ceviche, pisco sour. Флоренция, Италия: блюда из итальянских трюфелей, итальянский кофе, gelato.

блюда из итальянских трюфелей, итальянский кофе, gelato. Нью-Дели, Индия: тандуры, карри, бирьяны, минти.

тандуры, карри, бирьяны, минти. Барселона, Испания: паэлья, тапас, хамон, sangria.

паэлья, тапас, хамон, sangria. Новый Орлеан, США: jambalaya, gumbo, креветки, вустерский соус.

Лиссабон, Португалия: bacalhau (сухая щепа), pastel de nata (португальские пирожные с заварным кремом), португальское вино.

bacalhau (сухая щепа), pastel de nata (португальские пирожные с заварным кремом), португальское вино. Пхукет, Таиланд: тайский суп том ям, тайский салат пхукет, морепродукты, тайские десерты.

Это всего несколько рекомендаций, и на самом деле в каждом из этих городов есть еще много вкусных блюд, которые стоит попробовать. Итак, если вы любите вкусную еду, обязательно посетите хотя бы один из этих городов. Вы не пожалеете!

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