Пять электрических приборов, которые потребляют меньше электроэнергии дома

Некоторые приборы потребляют так мало энергии, что часто называют "невидимыми потребителями". Это означает, что они не могут потреблять значительное количество энергии даже если вы не используете их постоянно.

Предлагаем узнать пять электрических приборов, которые действительно почти не качают киловатт, но они очень полезны. Из-за них ваши счета за коммуналку не сильно растут.

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Чтобы уменьшить потребление энергии и этими приборами, вы можете отключить их из розетки, если вы ими не пользуетесь.

1. Радио. Этот прибор потребляет всего несколько ватт энергии, даже когда он работает.

2. Маломощные устройства, в частности термометры, часы, которые на самом деле потребляют очень мало электроэнергии.

3. Пульты дистанционного управления. Пульты дистанционного управления потребляют всего несколько милливаттов энергии, когда они не используются.

4. Светодиодные лампочки. Светодиодные лампочки потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания.

5. Электронные книги.

Напомним, что эксперты по борьбе с вредителями говорят, что то, как вы поддерживаете вещи в чистоте и порядке, может повлиять на появление насекомых, в частности, пауков. Но некоторые вещи нельзя делать во время уборки.

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