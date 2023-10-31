Пять интересных блюд, которые можно приготовить из тыквы

Блюда из тыквы – что приготовить из тыквы

Тыква – это сезонный овощ, созревающий осенью. Он обладает многими полезными свойствами и может быть использован для приготовления различных блюд.

Этот овощ можно использовать для приготовления различных блюд. Это могут быть супы, пюре, каши, вкусная выпечка и десерты.

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Вареники с тыквой

Блюда из тыквы - Вареники с тыквой

Украинский кулинар на своем сайте поделился интересным рецептом вареников с тыквой, которую для этого блюда нужно будет запечь.

Поскольку по этому рецепту вареники будут сладкими, то лучше выбирать мускатные сладкие сорта тыквы. В качестве подсластителя можно использовать сахар.

Ингредиенты:

тыква – 500 г,

кисломолочный творог – 150 г,

сахар – 1 ст. кровати,

мука – 320 г + 20 г для подпила,

сахар – 1 ч. ложка,

соль – ½ ч.л,

молоко – 100 мл,

яйцо – 1 штука,

мед для подачи – 50 мл,

сливочное масло для подачи – 25 г.

Способ приготовления:

1. В разогретую до 180 градусов духовку поставьте очищенную от кожуры тыкву (500 г). Он должен быть нарезан небольшими кусками. Лучше его завернуть в фольгу и запекать пол часа, чтобы он был мягким.

2. В 320 г муки добавьте вторую половину тыквы, 1 ч.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте туда же 100 мл молока и вбейте 1 яйцо. Все это нужно хорошо перемешать и замесить тесто, чтобы оно получилось эластичным. После этого оставьте отдохнуть на 15 минут.

3. Готовую тыкву нужно охладить и перебить до консистенции пюре. Если перебить – будет нежнее, а размять – текстурнее. Половину тыквы перемешайте со 150 г творога и 1 ст.л. сахара.

4. Высыпьте муку на поверхность, чтобы раскатывать тесто толщиной 0,5-0,6 см. Далее формируйте заготовки для вареников – кружочки. На один вареник нужно примерно 1,5 ч.л. начинки. Количество начинки регулируйте по размеру кружок. Если начинки слишком много, вареники могут треснуть или разлепиться.

5. Вскипятите в кастрюле воду, налив не более ⅔ объема. Вкиньте вареники в кипящую воду и варите 5 минут.

6. Готовые вареники смажьте медом и маслом. Вкушайте горячими.

Тыквенные чипсы

Тыквенные чипсы – что приготовить из тыквы

Это блюдо необычно тем, что тыква используется не в традиционном виде, а как чипсы. Такие чипсы будут отличным перекусом или дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

1 средняя тыква

1 ч. л. оливкового масла

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите на крупной терке. В миске смешайте тыкву с оливковым маслом, солью и перцем. Разложите тыкву на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте тыквенные чипсы в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.

Для более яркого вкуса можно добавить в тыкву другие специи, например тмин, кориандр или чеснок.

Если вы хотите, чтобы чипсы были более хрустящими, можно добавить в них немного муки. Вы можете запечь тыквенные чипсы в духовке или на гриле. Также можете с помощью овощечистки сделать чипсы более классической формы.

Салат с тыквой, сельдью и томатами

Блюда из тыквы

Клопотенко убеждает, что сельдь и тыква удачно сочетаются. Вкус становится еще ярче, если добавлять чили и клюкву.

Ингредиенты:

250 г очищенной тыквы,

3 филе сельди,

2 томаты,

50 г клюквы,

10 веточек петрушки,

1/3 перца чили,

3 ст. л. подсолнечного масла,

соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Тыкву нужно очистить от кожуры и семян. Кусок в 250 г нужно нарезать тонкими слайсами одинакового размера.

2. Разогрейте сковороду из 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте слайсы тыквы с щепоткой соли, чтобы они получились мягкими. Затем выложите на тарелку и дайте полностью остыть.

3. Томаты порежьте на маленькие частицы, а 1/3 перца чили порежьте тонкими кружочками. Петрушку пошинкуйте.

4. Филе сельди надо нарезать большими кусками.

5. В салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты, добавив 50 г клюквы. Для заправки нужно 2 ст. ложки подсолнечного масла, соль и перец.

Пицца с тыквой, луком и сыром

Блюда из тыквы – пицца с тыквой

Издание "Смакуй дома" поделилось рецептом интересного пирога-пицца с тыквой, луком и сыром.

Ингредиенты:

2 листа теста слоеного бездрожжевого,

300 г тыквы,

150 г сыра твердого, или сулугуни,

1 лук репчатый,

1 яичный желток,

оливковое масло,

соль.

Способ приготовления:

1. Тыкву нужно очистить и нарезать тонкими ломтиками, опрыскать 2 столовыми ложками оливкового масла. Обжарьте на разогретой сковороде-гриль с обеих сторон до готовности.

2. Очищенный лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. В это время натрите творог на большой терке.

3. Противень нужно выстелить бумагой для выпечки. Тесто должно быть предварительно разморожено, один пласт нужно легонько раскатать, чтобы получился прямоугольник, и уложить его на противень.

4. На тесто, отступая от краев на пару сантиментов, выложите лук и обжаренную тыкву, сверху посыпьте натертым сыром. У вас должно получиться похоже на пиццу. При желании следующий пункт можно не выполнять.

5. Если вы хотите пирог, а не пиццу, то второй пласт теста раскатайте в прямоугольник немного большего размера, чем первый, и накройте им сверху пласт с начинкой, плотно прижав края.

6. Смажьте посоленным желтком, сделайте диагональные надрезы и выпекайте в духовке 30 минут.

Кисель из тыквы

Кисель из тыквы

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 500 г

вода – 4 стакана

сливочное масло – 40 г

кукурузный крахмал – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте тыкву. Его нужно протушить со сливочным маслом под крышкой, пока он не станет мягким.

2. Перетрите готовую тыкву через сито, добавьте 3 стакана воды и доведите до кипения.

3. Разведите крахмал в 1 стакане холодной воды и аккуратно влейте в тыквенную массу. Дайте оставить немного и снимите.

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