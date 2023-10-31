Пять интересных блюд, которые можно приготовить из тыквы
Тыква – это сезонный овощ, созревающий осенью. Он обладает многими полезными свойствами и может быть использован для приготовления различных блюд.
Этот овощ можно использовать для приготовления различных блюд. Это могут быть супы, пюре, каши, вкусная выпечка и десерты.
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Вареники с тыквой
Украинский кулинар на своем сайте поделился интересным рецептом вареников с тыквой, которую для этого блюда нужно будет запечь.
Поскольку по этому рецепту вареники будут сладкими, то лучше выбирать мускатные сладкие сорта тыквы. В качестве подсластителя можно использовать сахар.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г,
- кисломолочный творог – 150 г,
- сахар – 1 ст. кровати,
- мука – 320 г + 20 г для подпила,
- сахар – 1 ч. ложка,
- соль – ½ ч.л,
- молоко – 100 мл,
- яйцо – 1 штука,
- мед для подачи – 50 мл,
- сливочное масло для подачи – 25 г.
Способ приготовления:
1. В разогретую до 180 градусов духовку поставьте очищенную от кожуры тыкву (500 г). Он должен быть нарезан небольшими кусками. Лучше его завернуть в фольгу и запекать пол часа, чтобы он был мягким.
2. В 320 г муки добавьте вторую половину тыквы, 1 ч.л. сахара, ½ ч.л. соли, влейте туда же 100 мл молока и вбейте 1 яйцо. Все это нужно хорошо перемешать и замесить тесто, чтобы оно получилось эластичным. После этого оставьте отдохнуть на 15 минут.
3. Готовую тыкву нужно охладить и перебить до консистенции пюре. Если перебить – будет нежнее, а размять – текстурнее. Половину тыквы перемешайте со 150 г творога и 1 ст.л. сахара.
4. Высыпьте муку на поверхность, чтобы раскатывать тесто толщиной 0,5-0,6 см. Далее формируйте заготовки для вареников – кружочки. На один вареник нужно примерно 1,5 ч.л. начинки. Количество начинки регулируйте по размеру кружок. Если начинки слишком много, вареники могут треснуть или разлепиться.
5. Вскипятите в кастрюле воду, налив не более ⅔ объема. Вкиньте вареники в кипящую воду и варите 5 минут.
6. Готовые вареники смажьте медом и маслом. Вкушайте горячими.
Тыквенные чипсы
Это блюдо необычно тем, что тыква используется не в традиционном виде, а как чипсы. Такие чипсы будут отличным перекусом или дополнением к основному блюду.
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
Способ приготовления:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, натрите на крупной терке.
- В миске смешайте тыкву с оливковым маслом, солью и перцем.
- Разложите тыкву на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте тыквенные чипсы в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.
Для более яркого вкуса можно добавить в тыкву другие специи, например тмин, кориандр или чеснок.
Если вы хотите, чтобы чипсы были более хрустящими, можно добавить в них немного муки. Вы можете запечь тыквенные чипсы в духовке или на гриле. Также можете с помощью овощечистки сделать чипсы более классической формы.
Салат с тыквой, сельдью и томатами
Клопотенко убеждает, что сельдь и тыква удачно сочетаются. Вкус становится еще ярче, если добавлять чили и клюкву.
Ингредиенты:
- 250 г очищенной тыквы,
- 3 филе сельди,
- 2 томаты,
- 50 г клюквы,
- 10 веточек петрушки,
- 1/3 перца чили,
- 3 ст. л. подсолнечного масла,
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Тыкву нужно очистить от кожуры и семян. Кусок в 250 г нужно нарезать тонкими слайсами одинакового размера.
2. Разогрейте сковороду из 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте слайсы тыквы с щепоткой соли, чтобы они получились мягкими. Затем выложите на тарелку и дайте полностью остыть.
3. Томаты порежьте на маленькие частицы, а 1/3 перца чили порежьте тонкими кружочками. Петрушку пошинкуйте.
4. Филе сельди надо нарезать большими кусками.
5. В салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты, добавив 50 г клюквы. Для заправки нужно 2 ст. ложки подсолнечного масла, соль и перец.
Пицца с тыквой, луком и сыром
Издание "Смакуй дома" поделилось рецептом интересного пирога-пицца с тыквой, луком и сыром.
Ингредиенты:
- 2 листа теста слоеного бездрожжевого,
- 300 г тыквы,
- 150 г сыра твердого, или сулугуни,
- 1 лук репчатый,
- 1 яичный желток,
- оливковое масло,
- соль.
Способ приготовления:
1. Тыкву нужно очистить и нарезать тонкими ломтиками, опрыскать 2 столовыми ложками оливкового масла. Обжарьте на разогретой сковороде-гриль с обеих сторон до готовности.
2. Очищенный лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. В это время натрите творог на большой терке.
3. Противень нужно выстелить бумагой для выпечки. Тесто должно быть предварительно разморожено, один пласт нужно легонько раскатать, чтобы получился прямоугольник, и уложить его на противень.
4. На тесто, отступая от краев на пару сантиментов, выложите лук и обжаренную тыкву, сверху посыпьте натертым сыром. У вас должно получиться похоже на пиццу. При желании следующий пункт можно не выполнять.
5. Если вы хотите пирог, а не пиццу, то второй пласт теста раскатайте в прямоугольник немного большего размера, чем первый, и накройте им сверху пласт с начинкой, плотно прижав края.
6. Смажьте посоленным желтком, сделайте диагональные надрезы и выпекайте в духовке 30 минут.
Кисель из тыквы
Ингредиенты:
- мякоть тыквы – 500 г
- вода – 4 стакана
- сливочное масло – 40 г
- кукурузный крахмал – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очистите и нарежьте тыкву. Его нужно протушить со сливочным маслом под крышкой, пока он не станет мягким.
2. Перетрите готовую тыкву через сито, добавьте 3 стакана воды и доведите до кипения.
3. Разведите крахмал в 1 стакане холодной воды и аккуратно влейте в тыквенную массу. Дайте оставить немного и снимите.
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