Пять натуральных ингредиентов, благодаря которым вы забудете о насекомых-вредителях в доме

Нет смысла покупать инсектициды, часто наполненные едкими химикатами, когда у вас на кухне есть не менее действенные ингредиенты. Они помогут избавиться от насекомых-вредителей, таких как тараканы, клопы, комары, мошки и т.д.

Натуральные средства для борьбы с насекомыми действуют разными способами. Некоторые из них убивают насекомых, другие отпугивают их. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Лук. Этот ингредиент, который пользуется непреодолимой пользой для здоровья, также может помочь вам бороться с насекомыми. Сильный запах лука испугает их, если вы поместите его небольшими кубиками в миску с водой. Они немедленно убегут.

2. Чеснок. Как и лук, этот продукт, богатый серой и обладающий мощными оздоровительными свойствами, является мощным репеллентом против паразитов, которые могут нанести вред вашим растениям.

Чтобы использовать его, рекомендуется смешать несколько очищенных стручков с маслом, водой и жидким мылом в миске, которую вы поместите в часто посещаемом насекомыми месте.

3. Перец чили. Именно благодаря своему сильному запаху, который испытывают насекомые на расстоянии нескольких метров, он отпугивает их. Если вы хотите воспользоваться свойствами этого природного репеллента, смешайте три столовых ложки молотого перца чили из 4 л воды и варите 15 минут. Препарат необходимо мацерировать в течение 24 часов, прежде чем добавить несколько капель органической жидкости для мытья посуды. Вылейте эту смесь в контейнер и распылите на участки, колонизированные насекомыми. С этими вредителями можно проститься.

4. Растения. Некоторые растения являются настоящим кошмаром для насекомых из-за их запаха. Это касается розмарина, лаванды, бархатцев и базилика. Вы можете вырастить эти растения в помещении, чтобы ароматизировать свой дом, украсить его и избавиться от таких вредителей, как комары.

5. Эфирное масло мяты перечной. Помимо ароматизации вашего интерьера, этот ингредиент полезен для избавления от нескольких видов насекомых, таких как пауки и тараканы. Чтобы получить от него пользу, смешайте 10 капель эфирного масла мяты перечной в небольшой стеклянной бутылке с распылителем и используйте его для опрыскивания мест, часто посещающих вредители. Эта смесь также эффективна против мышей.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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