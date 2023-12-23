Пять ошибок, которые вызывают хаос в вашем доме зимой

Что нужно делать зимой в доме и возле дома - какие ошибки нельзя допускать хозяевам дома

Зима может нанести серьезный ущерб нашим домам. Гололед, снег и низкие температуры приводят к тому, что трубы могут замерзнуть, системы отопления могут выйти из строя, а забитые желоба могут вызвать повреждение льдом. Если вы не сделали этого до наступления зимы, не откладывайте.

Так вы сможете избежать бедствия холодной погоды и наслаждаться своей уютной деревней, наблюдая за накапливающимся на улице снегом. Об этом пишет Best Life.

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1. Не подготовлены трубы к зиме.

Одной из самых распространенных зимних опасностей является замерзание труб. Хотя это может произойти по нескольким причинам, по словам застройщика Билла Сэмюэля, это часто случается, когда владельцы домов забывают перекрыть краны или оставляют приборы отключенными в течение длительного времени.

Чтобы предотвратить это, вы должны завернуть открытые трубы в изоляцию и обеспечить надлежащую вентиляцию вашего чердака, чтобы избежать замерзания. И не забудьте слить и закрыть краны во дворе, а также удалить шланги и разветвители из патрубка до наступления холодов.

2. Не ухаживает за желобами и водосточными трубами.

Вода может замерзнуть на таких поверхностях, как крыши и желоба, когда температура падает, что приводит к повреждению. Регулярная чистка может помочь предотвратить это, но другой распространенной опасностью зимой являются забитые или треснутые желоба.

"Засоренные желоба могут повлечь за собой накопление воды под черепицей или панелями сайдинга, что приведет к дорогому ущербу от воды", – говорят эксперты. Кроме того, сломанные дренажи также могут привести к затоплению и утечкам, поэтому важно убедиться, что они регулярно проверяются и ремонтируются.

Признаки износа, такие как дыры, трещины и ржавчина, не следует игнорировать. Вы можете отремонтировать их, если их немного, но подумайте о замене желоба, если слишком много дыр.

Еще одна причина для замены желоба – отсутствие гвоздей и шурупов, из-за чего она не прикреплена к кровле. Неприкрепленный желоб может быть физической опасностью для жильцов дома.

3. Без утепления наружных стенок.

Без должной изоляции морозные температуры могут повлиять на структуру вашего дома. Эксперты предупреждают: если наружные стены изолированы неправильно, низкие температуры могут повлечь за собой расширение и сужение элементов металлического каркаса внутри вашего дома, что приведет к искривлению или даже разрушению наружных стен. Чтобы предотвратить это, закройте трещины вокруг подоконников герметиком или силиконовым герметиком; при необходимости нанесите два слоя.

4. Вы оставили электрические провода открытыми.

Когда температура опускается ниже нуля, вода может привести к хаосу несколькими способами. Влага из земли может конденсироваться на линиях электропередач и выключать электричество во время непогоды.

Во-первых, убедитесь, что любые электрические провода вне дома действительно предназначены для использования на улице. Если вы переживаете, что кабель или линия электропередач опасны, обратитесь в соответствующую коммунальную компанию.

5. Хранение дров слишком близко к дому.

Фактор удобства заставляет людей складывать дрова поближе к входной или задней двери. Но это может создать уютный дом для жуков, змей и грызунов, которые затем найдут свой путь в ваш дом. Вредители ищут темные и теплые места, чтобы заползти зимой, а ваша куча дров идеально подходит для них.

UAportal подготовил несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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