Пять привычных для людей вещей, которые могут оскорбить собаку

Все владельцы собак искренне любят своих пушистых друзей. Однако иногда поведение четырехлапого любимца может раздражать или слить. В таких ситуациях важно не переходить границу, ведь некоторые действия могут глубоко ранить собаку.

Специалисты в комментарии портала YourTango сказали о 5 вещах, которые ранят чувство вашего любимца.

Вас также может заинтересовать: Кот сидит и смотрит на стену, будто там что-то есть: ветеринары объяснили жуткую привычку животных

Специалисты отмечают, что собаки не понимают человеческие слова, поэтому важно общаться с ними с помощью интонации, языка тела и положительных методов дрессировки. Будьте внимательны к потребностям вашего любимца, извините его за любовь, заботу и уважение. Обращайтесь к ветеринару, если заметили какие-либо изменения в поведении или состоянии здоровья вашей собаки.

1. Крики и физические наказания:

Повышение голоса и грубость пугают собаку, делая ее запуганной и непонятной. Даже если вы раздражены, говорите с собакой спокойным и жестким голосом.

2. Забирать еду:

Отбор миски или еды во время еды может показаться собаке несправедливым и жестоким. Это может привести к стрессу, а также к проблемам с пищеварением.

3. Игнорирование проявлений любви:

Собаки лижут своих хозяев, чтобы выразить любовь и благосклонность. Игнорирование этого может показаться им отторжением и обесцениванием.

4. Раздражать собаку:

Действия, раздражающие собаку, такие как дуновение в нос или щекотание, могут привести к агрессии и порче отношений с хозяином.

5. Игнорирование проблем со здоровьем:

Если собака постоянно чешется или лижет определенную часть тела, это может свидетельствовать о проблеме со здоровьем. Игнорирование этих симптомов может показаться ей безразличием с вашей стороны.

Ранее специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!