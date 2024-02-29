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Пять растений, которые следует обрезать в марте: будут лучше расти и пышно цвести

Былим Елена

Пять растений, которые следует обрезать в марте: будут лучше расти и пышно цвести

С началом марта открывается сезон садовых работ, а одной из самых важных является обрезка растений. Эта процедура не только контролирует рост и форму растений, но и стимулирует их для активного роста и развития новых стеблей и ветвей на следующий сезон.

Эксперты рекомендуют решить эти дела еще до наступления лета, когда растения находятся в покое и готовы к новому циклу роста.

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Крейг Уилсон, директор и собственный эксперт по садоводству от Gardeners Dream, отмечает важность обрезки в этот период. "Поздняя зима и ранняя весна – время, идеальное для обрезки. Это не только убирает ваш сад, но и стимулирует новый рост, что приводит к большему и лучшему цветению летом".

Среди растений, нуждающихся в обрезке в марте, эксперты указывают на глицинию, розы, гортензии, клематисы и фруктовые деревья.

Обрезка гортензий в этот период поддерживает их здоровье и подготовку к активному цветению летом. Также важно помнить о регулярной обрезке фруктовых деревьев, которая обеспечивает им открытую структуру и оптимальный доступ света для всех их частей.

Что обрезать в марте:

  • Глициния: сократите каждый побег до двух бутонов.
  • Розы: обрежьте кустовые розы максимально, чтобы стимулировать их рост.
  • Гортензии: обрежьте, чтобы растение могло вырастить крепкие новые стебли.
  • Клематис: удалите прошлогоднюю поросль, обрезав растение на 25-30 см над землей.
  • Фруктовые деревья: обрежьте, чтобы дерево имело открытую структуру и бокаловидную крону.

Как обрезать:

  1. Используйте острые секаторы или садовую пилу.
  2. Произведите чистые срезы под углом.
  3. Удалите все поврежденные, ослабленные или больные ветки.
  4. Обрежьте прошлогоднюю поросль.
  5. Придайте растению желаемую форму.

Перед обрезкой продезинфицируйте инструменты. Обрезать в сухую погоду. Не обрезайте слишком много. Если вы не уверены, как обрезать, обратитесь к профессиональному садоводу.

Обрезка – это несложный, но немаловажный процесс, который поможет вам сохранить ваш сад здоровым и красивым.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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