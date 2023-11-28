Пять цветов, которые никогда нельзя одевать вместе

Какие цвета в одежде лучше не совмещать

Стилисты убеждены, что некоторые цвета вообще не стоит совмещать. При смешивании они могут конфликтовать.

Модный эксперт Салли Сэмюэлс в комментарии Best Life рекомендует использовать цветовой круг, пытаясь найти эффективные комбо. Как правило, цвета, расположенные рядом или напротив друг друга, как правило, хорошо сочетаются, хотя бывают исключения. Некоторые противоположные цвета на колесе, известные как дополнительные цвета, действительно могут создавать слишком резкий контраст.

По словам стилиста, слишком много разных цветов создает визуально занятый или хаотичный вид и не позволяет выразительным вещам выделяться. Лучше всего использовать три цвета в своей одежде, чтобы образ был цельным.

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1. Черный и темно-синий

Стилистка и баерка Мелони Хубер никогда не сочетает черный с темно-синим – отчасти потому, что эти два одинаково темных цвета слишком близки и не создают достаточного контраста.

Если вы предпочитаете нейтральный образ, эксперт рекомендует сочетать черный с серым. Или вы можете носить его с чудным или розовым для более эффектного сочетания.

2. Фиолетовый и красный

Фиолетовый и красный считаются аналогичными цветами, поскольку они находятся рядом друг с другом на цветовом круге. По словам стилиста Трейси Ченг, яркий красный и смелый фиолетовый может конкурировать за визуальное внимание, создавая потрясающий образ.

Ченг предлагает вместо этого сочетать красный с синим, потому что они создают приятный контраст в паре.

3. Желтый и зеленый

Хотя и желтый, и зеленый – прекрасные цвета, которые могут мгновенно оживить любой наряд, Ченг говорит, что лучше выбрать один или другой, создавая ансамбль.

"Если их носить вместе, они могут создавать резкий эффект, который не будет приятным для глаз", – рассказала стилистка, добавив, что сочетание двух цветов может быть слишком сильным, поскольку оба оттенка достаточно яркие и интенсивные.

В качестве альтернативы лучше одевать зеленый и коричневый, поскольку они оба считаются земляными тонами. Когда эти цвета сочетаются, они создают гармоничную гамму, которая вызывает чувство тепла, комфорта и отдыха.

4. Коричневый и серый

Коричневый и серый – еще одно сочетание, не обеспечивающее достаточного контраста, чтобы создать определенный эстетический интерес. Эти два оттенка сливаются друг с другом, что приводит к тусклому виду.

Кроме того, поскольку коричневый и серый являются приглушенными цветами, общий эффект часто бывает серым и не вдохновляющим.

5. Коричневый и желтый

Хотя металлическое золото может выглядеть ошеломляюще с коричневым, желтый не всегда сочетается с этим цветом, говорит Хубер. Комбинация может выглядеть мутной, или желтый может превзойти приглушенный коричневый.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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