Пять вещей, которые нельзя смывать в унитазе

Что нельзя выбрасывать в унитаз и почему

Люди часто выбрасывают в унитаз остатки пищи, туалетную бумагу, средства личной гигиены. Впрочем, при смывании эти отходы окажутся в сточных водах и будут забивать канализацию.

Также смывание определенных предметов в унитаз может нанести вред вашим трубам и окружающей среде. Издание Sante Plus объяснило, почему вам нужно избегать подобной практики.

Читайте также: Нужно ли мыть мясо перед каждым приготовлением

1. Рулон туалетной бумаги

Рулоны туалетной бумаги следует выбрасывать в мусор, а не в унитаз. Даже если вы покупаете рулоны туалетной бумаги с маркировкой "биораскладной", не выбрасывайте их в унитаз. В некоторых случаях они могут загрязнять воду, разлагаясь и нарушать нормальное функционирование очистных сооружений.

2. Масло, остатки пищи, суп

Вы жарили еду и не знаете, что делать с маслом во фритюрнице? Но выливать ее в унитаз – плохая идея! При контакте с водой жиры твердеют и укупоривают трубы, а вызов сантехника может стоить дорого.

Не забудьте перед мойкой удалить жир из столовых приборов с помощью бумаги.

3. Тампоны и гигиенические прокладки

Так же, как интимные салфетки или презервативы, тампоны и гигиенические прокладки нельзя смывать в унитаз. Они могут не только засорить ваши трубы, но и запачкать очистные сооружения. Это может представлять реальную опасность для морских животных. Оказавшись на дне водоемов, они могли проглотить их. Поэтому они должны быть вместе с бытовыми отходами, чтобы избежать экологической катастрофы.

4. Наполнитель для кошачьего туалета

Кошачьему наполнителю не место в унитазе. Независимо от того, заявлено производителем как биоразлагаемое или нет, его необходимо утилизировать в другом месте. Он содержит вещество, которое может заблокировать фильтрующие трубы и решетки на входе в очистные сооружения.

5. Волосы

У вас есть привычка выбрасывать большое количество волос в унитаз? Что ж, скорее избавьтесь от этой вредной привычки, ведь волосы засоряют ваши трубы и фильтрационные сетки, а также повреждают септик, особенно двигатель насоса и очистные сооружения.

При очистке сточных вод в санитарных сетях обнаруживается много отходов. Лекарства или их остатки, смываемые в унитаз, наносят вред всей экосистеме, становясь опасными для животных и микроорганизмов, обитающих в водной среде. Поэтому ради вашего собственного блага и блага планеты не забывайте тщательно сортировать отходы.

Напомним, что эксперты по борьбе с вредителями говорят, что-то, как вы поддерживаете вещи в чистоте и порядке, может повлиять на появление насекомых, в частности, пауков. Но некоторые вещи нельзя делать во время уборки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!