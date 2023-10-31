Пять запахов, которые означают, что мыши поселились в вашем доме

Сильные запахи могут означать, что в вашем доме поселились мыши. Благодаря своим небольшим размерам они могут проникать в самые мелкие места совершенно незамеченными.

Издание Best Life рассказало о запахах, на которые нужно напрямую обращать внимание. Они указывают на появление грызунов-вредителей в доме.

Читайте также: Восемь продуктов, которые привлекают мышей в вашем доме

1. Аммиак

Одним из наиболее резких или узнаваемых запахов, сигнализирующий о заражении мышами, является аммиак. И хотя этот химический запах может присутствовать во многих моющих средствах, это также четкий признак того, что мыши поселились.

"Этот запах является результатом мышиной мочи, которую мыши, как правило, разбрасывают вокруг, передвигаясь в вашем доме", – говорит Лорн Ганевич, корпоративный тренер Clark's Termite & Pest Control. По его словам, когда моча высыхает, она высвобождает аммиак в воздух, создавая сильный резкий запах.

Мыши фактически используют свою мочу в качестве маркера территории, поэтому запах особенно заметен в небольших закрытых помещениях или местах, где они гнездились. Мыши не контролируют свой кишечник или мочевой пузырь, а это значит, что они будут мочиться и оставлять помет где угодно.

2. Рыба

Есть две основные причины, почему ваш дом может пахнуть рыбой, если есть мыши.

"Мыши используют разные материалы, такие как бумага, ткань и изоляция для гнездования", - пояснил Георгиос Ликопулос, эксперт по борьбе с вредителями Fantastic Services. Со временем эти материалы могут загрязниться мочой и фекалиями, что приводит к появлению рыбного запаха.

Кроме этого, рыбный запах может возникать из-за того, что мыши грызут провода, что может привести к электрическому пожару, если оставить его без присмотра.

"Странный рыбный, горелый запах в вашем доме почти всегда связан с неисправными электрическими компонентами, такими как провода", – объяснил эксперт.

3. Затхлый запах

Мышиная моча и фекалии также могут иметь затхлый запах. Независимо от того, свежие или старые, когда помет разлагается, он выделяет благоухающие соединения.

4. Разложение

Разлагающиеся мыши особенно ужасны. Этот запах будет пахнуть горьким или гнилым, и он может представлять угрозу для здоровья. Мертвой мыши нужно немедленно избавиться.

"Запах мертвой мыши – это смесь диоксида серы, метана и других вредных газов", – сообщили эксперты. Разлагающиеся мыши также могут выделять запах, похожий на гнилую капусту.

5. Кислый запах пищи

Мыши часто загрязняют человеческую пищу своей слюной, мочой и экскрементами. Если это произошло, можно ожидать, что от пораженной пищи будет кислый/затхлый запах.

Важно не только регулярно проверять свой амбар и пищевые продукты, но и закрывать все открытые упаковки и хранить продукты в герметичных контейнерах.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!