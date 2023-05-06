Пять знаков зодиака ждут большие перемены в мае: в жизни начнется 'белая полоса'

Период до конца мая 2023 года станет временем больших перемен для пяти уроженцев зодиакального круга. Это связано с затмением Великой мутации, которое произошло 5 мая и запустило новый мощный энергетический цикл.

По словам астрологов, в список счастливчиков, в жизни которых начнется "белая полоса", попали Овны, Тельцы, Львы, Весы и Скорпионы. Вот что их ждет!

Овен

Овны будут полны энергии и сил, чтобы преобразить свою жизнь, и перемены затронут все сферы. Уроженцы знака займутся поиском новой перспективной работы, которая приносила бы и удовольствие, и солидный доход. Будут коррективы и в личной жизни – если одни закрутят бурный роман, то другие убедятся в бесперспективности отношений и начнут все с чистого листа после расставания.

Телец

Тельцы отпустят свое прошлое, в котором был болезненный опыт и много разных разочарований. Они смогут исцелиться душой и открыться новому. Одинокие уроженцы знака в это время найдут свою вторую половинку, отношения будут развиваться стремительно, так что вскоре они задумаются о свадьбе.

Лев

Львы заведут новые деловые знакомства и могут даже задуматься об открытии собственного бизнеса. Если уроженцы знака заручатся поддержкой опытных партнеров, то все получится. Намечаются и перемены в личной жизни – звезды сулят Львам брак и скорое рождение детей.

Весы

Весы встретят человека, который перевернет их представление о любви и отношениях. Уже летом уроженцы знака могут сыграть свадьбу, на которую позовут всех своих многочисленных друзей. Весы с азартом возьмутся обустраивать семейное гнездышко – их ждет много забот, но все они окажутся приятными и принесут настоящее счастье.

Скорпион

У Скорпионов в мае на первый план выйдут любовные отношения – они могут решиться на заключение брака. Этот шаг очень важен для уроженцев знака, поскольку те являются однолюбами и хотели бы провести со своим партнером всю жизнь. Будет везти Скорпионам и в карьере – они получат долгожданную новость о повышении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.