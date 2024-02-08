Пятна на одежде после ремонта авто: какие средства помогут избавиться от неприятностей

Жирные пятна на одежде – распространенная проблема, но не повод расстраиваться. Существует множество способов вывести их без дорогостоящих химических средств.

Как сообщает SantePlusMag, существует множество эффективных методов удаления жирных пятен из разных типов тканей. И вам необязательно применить химические средства.

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Что делать перед удалением пятна:

Соскребите как можно больше жира ложкой, не втирая его в ткань. Промокните пятно бумажными полотенцами, чтобы впитать жир.

1. Пищевая сода:

Насыпьте соду на пятно, оставьте на 10 минут, затем соскребите. Повторите, пока не исчезнет пятно. Стирайте одежду в горячей воде.

2. Средство для мытья посуды:

Нанесите средство на пятно, потрите мягкой тканью. Оставьте на 5 минут, затем постирайте одежду.

3. Гель Алое Вера:

Замочите одежду в горячей воде. Втирайте гель алоэ вера в пятно. Стирайте одежду в теплой воде.

4. Кукурузный крахмал:

Насыпьте крахмал на пятно, оставьте на 15 минут. Потрите пятно зубной щеткой, а затем постирайте одежду.

5. Детская присыпка:

Посыпьте пятно присыпкой, оставьте на 10 минут. Потрите пятно зубной щеткой, постирайте одежду.

6. Мыло для механиков:

Нанесите мыло на пятно, оставьте на 15–30 минут. Выстирайте одежду отдельно в стиральной машине.

7. Жидкость для снятия лака:

Разведите 1 столовую ложку воды в 100 мл воды. Нанесите раствор на пятно, оставьте на 15 минут. Повторите, пока не исчезнет пятно.

8. Шампунь:

Втирайте шампунь в пятно, оставьте на 25 минут. Выстирайте одежду, повторите, если нужно.

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С помощью этих лайфхаков вы можете легко вывести жирные пятна из одежды, не повредив ткань. Однако перед использованием каждого из средств проверьте его на маленьком незаметном участке одежды, чтобы проверить реакцию материала на средство.

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