'П'ятнадцять по десятій': языковед объяснил, как по-украински правильно говорить о времени

Многие украинцы во время разговоров о времени используют русизмы. В частности, используют предлог "без".

Однако для украинского языка это не удельно. Об этом для "Сніданку з 1+1" рассказал языковед Александр Авраменко.

К примеру, фраза "без двадцяти чотири" будет неправильно. По словам учителя украинского языка, стоит говорить "третя година сорок хвилин" или "двадцять хвилин до четвертої".

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В украинском языке также можно использовать предлоги "на" и "по", если большая минутная стрелка в правой части циферблата. Например, 10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" или "п’ятнадцять хвилин по десятій".

Если минутная стрелка в левой части циферблата, следует использовать предлоги "за" или "до". Например, 10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одинадцята", "за чверть одинадцята", "чверть до одинадцятої".

Ранее языковед Александр Авраменко сказал, сказать правильно "потяг" или "поїзд".

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