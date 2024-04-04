Пышный омлет рецепт в духовке: быстрый рецепт

Он очень легок в приготовлении, а получается пышным, пористым и сочным.

И вернет вас в детство своим вкусом и домашним ароматом.

Ингредиенты:

• Яйца – 5 шт;

• Масло оливковое – 20 г;

• Шпинат – 50 г;

• Песто - 50 г;

• Черри – 60 г;

• Черные оливки – 50 г;

• Сыр в рассоле – 50 г.

Приготовление:

1. Форму застелить пергаментом.

2. Добавить шпинат и взбить яйца.

3. Добавить песто, черри, оливки и перемешать.

4. Сверху посыпать сыром.

5. Запекайте в течение 15 минут при температуре 180°.

Храните и делайте завтраки еще вкуснее.