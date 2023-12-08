Пюре будет идеальным: 7 методов, которые помогут предотвратить потемнение картофеля

Картофель может темнеть во время приготовления из-за разрушения клетчатки, в результате чего образуются ионы железа и хлорогеновая кислота. Чаще это происходит вследствие дисбаланса питательных веществ в почве, где рос картофель, особенно когда не хватает калия. Калий способствует образованию лимонной кислоты, которая предотвращает соединение хлорогеновой кислоты с железом. Таким образом, картофель из обедненного грунта темнеет, а из обогащенного – нет.

Об этом пишет ТСН.

Дополнительные факторы, такие как механические повреждения, промерзание и неправильное хранение также могут привести к изменению цвета картофеля после варки. Следует выбирать сухой картофель, избегать мягких клубней, и при очищении следует положить его в холодную воду, чтобы предотвратить процесс соединения хлорогеновой кислоты с железом.

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Чтобы избежать потемнения картофеля, следует придерживаться некоторых правил: правильно выбирать картофель и добавлять лимонную кислоту или уксус во время варки. Также можно предотвратить почернение, добавив лавровый лист в конце процесса варки. Добавление теплого молока к картофельному пюре также считается эффективным методом предотвращения его потемнения.

Напомним, мы уже писали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.

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