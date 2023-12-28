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"Рафаэлло" из крабовых палочек: Как приготовить вкусную и простую закуску к новогоднему столу

Игорь Романько

Как сделать шарики из крабовых палочек и яиц

Крабовые палочки – это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе легких закусок к Новому году.

Вот два рецепта, которые помогут вам поразить своих домочадцев. Эти закуски готовятся очень просто и быстро, но смотрятся очень эффектно. Они обязательно придутся по вкусу вашим гостям, пишет УНИАН.

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"Рафаэлло" из крабовых палочек и грецких орехов

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 5-6 шт
  • Сыр твердый – 100 г
  • Сыр плавленый – 100 г
  • Майонез – 3 ст. л
  • Маслины без косточек - 7-8 шт
  • Грецкие орехи - 5 шт
  • Яйца – 1 шт
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешать тертый твердый и плавленый творог, вареное яйцо, майонез, соль и перец.
  2. Отдельно натереть крабовые палочки.
  3. В каждую маслину вставить кусочек грецкого ореха.
  4. Из творожно-яичной массы сформировать корж, внутрь положить маслину.
  5. Скачать шарик и обвалять его в крабовой стружке.
  6. Повторить действия с остальными ингредиентами.
  7. Выкладывать закуску на тарелку и подавать к столу.

"Рафаэлло" из крабовых палочек и плавленого сыра с чесноком

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Плавленый творог - 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Яйца – 3 шт
  • Майонез – 2 ст. л

Приготовление:

  1. Яйца сварить и натереть на крупной терке вместе с творогом.
  2. Чеснок пропустить через пресс или мелко порезать.
  3. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.
  4. Сформировать шарики и обвалять их в натертых крабовых палочках.
  5. Подавать к столу, украсив по желанию укропом или петрушкой.

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