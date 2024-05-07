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Ранняя седина и выпадение волос: недостаток какого витамина в организме свидетельствует об этих неприятностях.

Цихоцкая Мария

Ранняя седина и выпадение волос: недостаток какого витамина в организме свидетельствует об этих неприятностях.
Одним из распространенных последствий недостатка витамина В12 является чрезмерное выпадение волос и ранняя седина.

Витамины играют жизненно важную роль в поддержании иммунитета и всеобщего здоровья человека. Их дефицит может привести к разным проблемам, в том числе и к проблемам с волосами.

Одним из распространенных последствий недостатка витамина В12 является чрезмерное выпадение волос и ранняя седина. Это связано с тем, что витамин В12 принимает участие в важных процессах, отвечающих за здоровье клеток крови, нервной системы и, в частности, волос. Об этом пишет ТСН.

Дефицит витамина В12:

Симптомы:

  • Слабость, усталость, апатия
  • Бледность кожи
  • Головокружение, одышка
  • Тахикардия
  • Онемение и покалывание в конечностях
  • Потеря аппетита
  • Когнитивные нарушения (включая потерю памяти)
  • Депрессия

Признаки на волосах:

  • Утончение по всей длине
  • Быстрое поседение
  • Ломкость и сухость
  • Расширение линии роста волос

Воздействие на седину:

  • Недостаток витамина В12 может привести к нарушению выработки меланина – пигмента, придающего волосам цвет. Это может привести к ранней седине.

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Источники витамина В12:

Продукты животного происхождения:

  • Говяжья печень (чемпион по содержанию)
  • Свиная печень
  • Говяжьи почки
  • Куриная печень
  • Красное мясо
  • Куриная грудка
  • Мидии
  • Осьминоги
  • Форель
  • Сельдь
  • Скумбрия
  • Жирные сыры
  • Кисломолочные продукты
  • Куриные яйца

Важно:

  • Усвоение витамина В12 из еды может быть затруднено.
  • Люди с дефицитом витамина В12 часто испытывают другие проблемы со здоровьем.
  • При появлении симптомов дефицита рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Соблюдение сбалансированного питания и здорового образа жизни поможет вам получить все необходимые витамины и минералы для поддержания хорошего самочувствия и красивых волос.

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