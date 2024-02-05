Раскрыта тайна, почему коты одержимы подмышками человека

Когда ваша кошка облизывает ваши руки или нюхает ваши ноги, она не только выражает вам свою любовь, но и изучает мир через непревзойденный мир ароматов. С помощью своих пахучих желез и обонятельных рецепторов они создают и обмениваются ароматическими идентификаторами, чтобы общаться и распознавать друг друга.

Кошки используют ароматические железы на лице, чтобы идентифицировать уникальные запаховые маркеры, подобно тому, как мы распознаем лицо. Запахи, которые остаются на одежде и коже, тоже интересуют кошек, особенно если это запах их любимого владельца, пишет AnimalReport.

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Кошки воспринимают мир сильнее из-за своих обонятельных рецепторов, и ваш запах для них ассоциируется с защитой, безопасностью, обществом и семьей. Также, если ваша кошка облизывает вашу одежду или ваше тело, это может указывать на то, что вам нравится и ей хочется обозначить вас своим собственным ароматом.

Конечно, важно осторожничать с использованием дезодорантов, поскольку некоторые из их составляющих могут быть вредными для кошек. Но вообще этот процесс обмена ароматами является для кошек естественным инстинктом и способом показать вам свою привязанность и любовь.

Почему кот так обожает нюхать ваши подмышки

Кошки, облизывая или нюхая ваши подмышки, обнаруживают подлинную глубину своей связи с вами. Это связано со специфическими апокринными потовыми железами, выделяющими пот с высоким содержанием липидов и белков. Эти запахи привлекают кошек, и они чувствуют их как приятные и известные.

Кроме того, ваш запах ассоциируется с защитой, безопасностью и приязнью для вашего кота. Лицо кошек покрыто пахучими железами, поэтому облизывание или нюхание подмышки является механизмом комфорта, как у ребенка, обнимающего любимое одеяло.

Также, если кот демонстрирует поведение укрывания головы под вашу подмышку, это может быть знаком нежности и ощущения безопасности. Кошка может считать вас своей семейной группой и, откидывая голову, показывает свое доверие и привязанность.

Все эти действия помогают коту установить связь с вами, а запахи, которые они обнаруживают, играют немаловажную роль во взаимопонимании между вами и вашей кошкой.

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