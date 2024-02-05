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Общество

Раскрыта тайна, почему коты одержимы подмышками человека

Былим Елена

Раскрыта тайна, почему коты одержимы подмышками человека

Когда ваша кошка облизывает ваши руки или нюхает ваши ноги, она не только выражает вам свою любовь, но и изучает мир через непревзойденный мир ароматов. С помощью своих пахучих желез и обонятельных рецепторов они создают и обмениваются ароматическими идентификаторами, чтобы общаться и распознавать друг друга.

Кошки используют ароматические железы на лице, чтобы идентифицировать уникальные запаховые маркеры, подобно тому, как мы распознаем лицо. Запахи, которые остаются на одежде и коже, тоже интересуют кошек, особенно если это запах их любимого владельца, пишет AnimalReport.

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Кошки воспринимают мир сильнее из-за своих обонятельных рецепторов, и ваш запах для них ассоциируется с защитой, безопасностью, обществом и семьей. Также, если ваша кошка облизывает вашу одежду или ваше тело, это может указывать на то, что вам нравится и ей хочется обозначить вас своим собственным ароматом.

Конечно, важно осторожничать с использованием дезодорантов, поскольку некоторые из их составляющих могут быть вредными для кошек. Но вообще этот процесс обмена ароматами является для кошек естественным инстинктом и способом показать вам свою привязанность и любовь.

Почему кот так обожает нюхать ваши подмышки

Кошки, облизывая или нюхая ваши подмышки, обнаруживают подлинную глубину своей связи с вами. Это связано со специфическими апокринными потовыми железами, выделяющими пот с высоким содержанием липидов и белков. Эти запахи привлекают кошек, и они чувствуют их как приятные и известные.

Кроме того, ваш запах ассоциируется с защитой, безопасностью и приязнью для вашего кота. Лицо кошек покрыто пахучими железами, поэтому облизывание или нюхание подмышки является механизмом комфорта, как у ребенка, обнимающего любимое одеяло.

Также, если кот демонстрирует поведение укрывания головы под вашу подмышку, это может быть знаком нежности и ощущения безопасности. Кошка может считать вас своей семейной группой и, откидывая голову, показывает свое доверие и привязанность.

Все эти действия помогают коту установить связь с вами, а запахи, которые они обнаруживают, играют немаловажную роль во взаимопонимании между вами и вашей кошкой.

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