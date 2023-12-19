Расписание магнитных бурь до конца года: когда ждать мощных ударов

К концу текущей недели ожидаются магнитные бури красного уровня. С 19 по 22 декабря прогнозируются мощные геомагнитные штормы силой в 6 баллов из 9 возможных.

Согласно данным Meteoagent, геомагнитные возмущения пойдут на спад после 22 декабря и до конца месяца будут оставаться на "зеленом уровне" – сила геомагнитных штормов не превысит 3 балла.

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Как пережить магнитные бури

Магнитная буря – это кратковременное нарушение магнитного поля Земли, вызываемое вспышками на Солнце. Во время магнитных бурь люди могут испытывать различные неприятные симптомы, такие как головные боли, раздражительность, перепады настроения, повышение или понижение артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, обострение хронических болезней.

Чтобы улучшить самочувствие во время магнитных бурь, рекомендуется следовать следующим советам:

Пейте достаточно жидкости. Это поможет снизить вероятность головных болей и других проблем со здоровьем. Предпочитайте чистую воду, зеленый или травяной чай. Откажитесь от кофе, алкогольных напитков и энергетиков. Ешьте здоровую пищу. Составьте сбалансированный рацион, включающий достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах. Будьте активны. Прогулки на свежем воздухе, легкие пробежки и другие физические упражнения помогут вам почувствовать себя лучше. Однако избегайте продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Соблюдайте режим сна и отдыха. Спать нужно не менее 7-8 часов в сутки. Откажитесь от стрессовых ситуаций.

Эти простые советы помогут вам легче перенести магнитные бури.

Если у вас есть хронические заболевания, перед началом магнитной бури поговорите со своим лечащим врачом о том, как их можно контролировать во время этого периода.

В случае, если вы чувствуете сильные симптомы, такие как сильная головная боль, тошнота, рвота, головокружение, проблемы с дыханием или сердечно-сосудистой системой, немедленно обратитесь к врачу.

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