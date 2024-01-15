Расписание магнитных бурь на неделю: когда ждать опасных периодов

Неделя началась с магнитной бури силой в четыре балла. Подобные геомагнитные штормы могут вызвать недомогание у метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно прогнозу Meteoagent, 15 января продолжаются геомагнитные штормы силой в четыре балла (оранжевый уровень опасности). До конца текущей недели продлится спокойный период, геомагнитных штормов не прогнозируется.

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Предварительно геомагнитных возмущений атмосферы Земли не стоит ожидать и до конца января. Однако ситуация может измениться в зависимости от активности Солнца.

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Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности. Колебания солнечного ветра приводят к потоку ионизированных частиц, исходящих от Солнца.

Во время вспышки на Солнце выделяется большое количество энергии, ускоряющей солнечный ветер. Это приводит к усилению магнитного поля Земли, что может привести к магнитной буре.

Как магнитные бури влияют на организм человека

К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.

Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:

Головная боль

Тошнота

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение сна

Усталость

Раздражение

Тревожность

У некоторых людей магнитные бури могут даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Что делать когда магнитные бури

К сожалению, полностью защититься от магнитных бурь невозможно. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить их влияние на ваше здоровье:

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.

Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.

В общем, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Однако важно помнить, что не все люди одинаково чувствительны к ним. Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно отдыхать больше и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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