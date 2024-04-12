Распространенный сорняк может служить эликсиром молодости – ученые

Ученые заявили, что нашли мощные омолаживающие свойства в распространенном сорняке. Недавние исследования показали, что колючие плоды дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium), растения, которое часто считают просто сорняком, обладают способностью омолаживать кожу и способствовать заживлению ран.

Экстракт ягод этого растения стимулирует выработку коллагена, что важно для поддержания упругости и эластичности кожи. Ученые считают, что экстракт плодов дурнишника может стать ценным ингредиентом в кремах для кожи и других косметических средствах, сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии.

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Вот некоторые из ключевых моментов исследования:

Плоды дурнишника содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Эти соединения защищают кожу от повреждения ультрафиолетовым излучением.

Экстракты плодов дурнишника стимулируют выработку коллагена. Они ускоряют заживление ран.

Плоды, выращенные в Южной Корее, обладают несколько более высокими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, чем выращиваемые в Китае.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как безопасно использовать экстракт плодов дурнишника в косметических или фармацевтических целях. Это исследование показывает, что даже в распространенных сорняках могут быть скрыты полезные свойства.

Ученые надеются, что их исследования помогут создать новые косметические и фармацевтические продукты, которые помогут людям сохранить молодость и здоровье кожи.

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