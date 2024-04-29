Рассада растет как на дрожжах: помогут эти распространенные отходы

Чтобы рассада выросла крепкой и здоровой, ее нужно удобрять и ухаживать. Обычно огородники используют разнообразные удобрения или питающие ростки жидкости.

Однако можно обойтись без магазинных средств, а попытаться использовать то, что обычно отправляется в отходы.

Например, это могут быть использованы чайные пакетики. Чайные листья содержат около 4,15% азота и других питательных веществ, питающих землю, улучшают ее структуру и дренаж. Дубильная кислота в чайных пакетиках может снизить pH почвы, что полезно для некоторых культур.

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Как использовать пакетики с заваркой на огороде

1. Компостирование:

Добавляйте чайные пакетики в компостную яму, предварительно вынув скрепки. Заваренный чай положительно влияет на почву, способствуя быстрому разложению органических продуктов и насыщая землю питательными элементами.

2. Средство против вредителей:

Заварите некрепкий чай из старых пакетиков и используйте напиток для полива растений. Это поможет отпугнуть вредителей на огороде и предотвратить грибковые заболевания.

3. Дезинфекция теплиц:

С помощью йода и чайных пакетиков можно блокировать распространение фитофтороза. Возьмите пищевой вспененный лоток, положите в него чайные пакетики с сохраненными веревочками. Залейте пакетики чая йодом – они должны хорошо пропитаться. Разместите рядом со стеблями растений деревянные колья и повесьте на них обмоченные в йоде пакетики.

4. Подкормка растений:

Листья чая послужат органическим удобрением. Высыпьте заварку из пакетика на грядку и смешайте с землей. Чай привлекает дождевых червей, которые разрыхляют почву и создают дренаж.

5. Выращивание рассады:

Попытайтесь выращивать рассаду в чайных пакетиках вместо торфяных таблеток или пластиковых стаканчиков. Срежьте верхнюю часть пакетика, досыпьте до заварки немного грунта и посадите семена. Как только саженцы прорастут, пересадите на грядку, не вынимая из чайного пакетика.

Чайные пакетики могут стать полезным инструментом для садоводства. Используя их повторно, вы не только заботитесь об окружающей среде, но и экономите деньги и получаете лучший урожай.

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