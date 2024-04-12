Растения-жертвы, которые привлекают вредителей и защищают своих соседей: советы садоводов

Некоторые растения могут отвлекать вредителей от более ценных культур. Эти "растения-жертвы" или "ловушки" привлекают насекомых, гусениц и других вредителей, тем самым защищая своих соседей.

Эксперты назвали растения, способные взять на себя роль жертвы. Также есть растения, которые будут служить отпугивателями вредителей.

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Какие же растения можно использовать для защиты сада

Слизни:

Они обожают капусту, поэтому ее можно использовать как приманку. Посадите несколько головок капусты между грядками с другими овощами, и слизни будут сосредоточены на ней. Если капусты вам жаль, используйте хосту – слизни и улитки могут неделями не слезать с кустов хосты, поскольку она дает им не только пищу, но и привлекающую их тень.

Если же вы хотите отпугнуть слизней, высадите между грядками горчицу. Считается, что они не переносят ее запаха. Посадите горчицу по периметру грядки или разбрасывайте измельченные горчичные зерна вокруг растений, которые вы хотите защитить.

Тля:

Тля обожает не только плодовые деревья, но и цветы с сочными листьями. Эксперты советуют между грядками высаживать настурцию или капусту. Эти растения можно использовать в качестве приманки.

Отпугивают тлю бархатцы, укроп, мята.

Колорадский жук:

Колорадский жук обожает пасленовые растения. Он повреждает картофель, томаты, баклажаны, перец. Приманить жуков поможет дурман, однако высаживать его следует подальше от других культур.

Растения-отпугиватели для "колорадов" – это бархатцы, пижма, заблуждение.

Гусеницы:

Они обожают лопухи, поэтому эти растения можно использовать как приманку. Если в вашем огороде достаточно лопухов, то не вырывайте их, а держите как приманки для этих вредителей.

Природными инсектицидами против гусениц считаются лаванда, можжевельник, мелисса, мята.

Специалисты советуют регулярно осматривать "растения-жертвы" и удалять из них вредителей. Также – используйте "растения-жертвы" в комплексе с другими методами борьбы с вредителями.

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