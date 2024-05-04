Разбавьте гардероб: какую одежду можно одолжить у мужчины, чтобы выглядеть стильно

В последние десятилетия женский гардероб активно пополняется вещами из мужского. Брючные костюмы, джинсы, рубашки – это лишь некоторые примеры того, как унисекс завоевывает все больше сердец.

Чем же так привлекательна мужская одежда для женщин? И какие вещи из него можно перенять, чтобы выглядеть стильно и привлекательно? Об этом пишет Главред.

Мужская рубашка: основа гардероба

Мужская сорочка – это не просто предмет одежды, а настоящий must-have для модной женщины.

Она имеет правильный прямой крой, четкие линии и актуальный фасон. Играя с верхними пуговицами, можно подчеркнуть женственность образа или же придать ему строгости.

Подбирая рубашку из мужского отдела, обратите внимание на:

Размер: Рубашка должна свободно сидеть на плечах, не облегая их.

Рубашка должна свободно сидеть на плечах, не облегая их. Крой: Предпочитайте модели без лишних деталей, декоративных элементов и складок.

Предпочитайте модели без лишних деталей, декоративных элементов и складок. Ткань: Выбирайте хлопчатобумажные или льняные рубашки, хорошо держащие форму и приятные к телу.

Кардиган: уют и стиль

Мужские кардиганы отличаются от женских моделей плотной вязкой, минималистичным дизайном и приглушенными оттенками.

Они отлично подходят для создания уютных и стильных образов.

При выборе кардигана из мужского отдела:

Возьмите модель на размер меньше, чтобы она идеально сидела на фигуре.

чтобы она идеально сидела на фигуре. Предпочитайте нейтральные цвета, которые легко сочетаются с другими вещами.

которые легко сочетаются с другими вещами. Экспериментируйте с длиной и фасоном, чтобы найти кардиган, который подчеркнет ваши достоинства.

Футболка: универсальный солдат

Футболка – базовая вещь, которая станет основой для множества образов.

Мужская футболка с V-образным вырезом – отличный выбор для женщин, ведь они визуально удлиняют шею и делают образ более женственным.

Подбирая футболку из мужского отдела:

Не ограничивайте свою фантазию! Футболки можно носить свободно, заправлять в брюки или юбку, закатывать рукава.

Футболки можно носить свободно, заправлять в брюки или юбку, закатывать рукава. Обратите внимание на принты и надписи. Мужская футболка часто имеет оригинальные дизайны, которые помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность.

Брюки и джинсы: комфорт и стиль

Мужские брюки и джинсы – это отличный способ создать лаконичный и стильный образ.

В них вы будете чувствовать себя свободно и удобно.

При выборе брюк или джинсов из мужского отдела:

Отдавайте предпочтение сдержанным моделям, не имеющим большого количества декоративных деталей.

не имеющим большого количества декоративных деталей. Тщательно подбирайте размер. Брюки и джинсы должны сидеть на вас свободно, не облегая и не вися.

Брюки и джинсы должны сидеть на вас свободно, не облегая и не вися. Не забудьте про ремень! Он поможет подчеркнуть талию и сделать образ более завершенным.

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Верхняя одежда и обувь: завершающие штрихи

Мужские куртки, бомберы, худые и толстовки – это не только практичная одежда, но и стильные элементы гардероба. Они помогут создать модный и актуальный образ.

Напомним, стилисты показали самый горячий тренд обуви летом 2024 года.

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