Разгадана тайна загадочных червей, которые выстраиваются в шеренги (фото)

Американские ученые разгадали тайну загадочных "червей", которые выстраиваются в огромные шеренги. Оказалось, что это личинки нового, неизвестного ранее вида грунтовых комариков, получивших название Sciara serpens.

В 2007 году жительница американского города Эстера Мэгги Биллингтон увидела, как тысячи крошечных существ, похожих на червей, переползли дорогу. Они двигались слаженным потоком, издалека напоминавшим змею, пишет Live Science.

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Биллингтон сфотографировала необычных существ и показала снимки Дереку Сайксу, занимавшемуся отделом насекомых в Музее Севера при Университете Аляски. Сайкс был ошеломлен. Он никогда не слышал о подобном феномене.

Ученому удалось обнаружить еще одну подобную "змею". Он взял из нее несколько личинок и ухаживал за ними, пока они не превратились в взрослых мух. Больше всего они напоминали грунтовых комариков, относящихся к виду Sciara mirabilis.

Следующий прорыв произошел в 2021 году, когда гениталии этих насекомых изучил энтомолог Таллес Перейра из Музея Севера при Университете Аляски. Он рассмотрел одного из самцов мощным микроскопом и понял, что его половые органы имеют иную форму, чем у представителей вида Sciara mirabilis.

Ученые пришли к выводу, что имеют дело с новым, неизвестным ранее видом грунтовых комариков. Они дали ему название Sciara serpens.

"Это очень важное открытие, — заявил Сайкс. – Оно доказывает, что даже в условиях, которые кажутся хорошо изученными, как Арктика, все еще есть много вещей, которые мы не знаем".

Ученые считают, что личинки Sciara serpens выстраиваются в шеренги, чтобы облегчить себе передвижение. Они выделяют слизь, которая помогает им скользить по земле.

Эти комарики распространены на Аляску, но их численность невелика. Они встречаются только в определенных местах, где имеется богатое органическое вещество.

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