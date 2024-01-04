Размером с футбольные поля: к Земле летят опасные астероиды

В первые дни нового года к Земле приближаются пять астероидов разных размеров, предостерегают ученые Лаборатории реактивного движения NASA. Один из них, обнаруженный 1 января, оказался настоящим гигантом – его размер сопоставим с двумя футбольными полями.

Ближе всего к Земле, на расстояние 610 тысяч километров, приблизился астероид 2024 года АА. Этот астероид длиной всего 11 метров и не представляет угрозы для планеты.

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На расстояние 1730000 км от Земли пролетит астероид 2023 YR. Его длина составляет 37 метров.

Астероид 2019 УК5 пролетит на расстоянии 4 070 000 км. Его длина составляет 94 метра.

6 января на расстояние 2310 тысяч километров от Земли пролетит астероид 2024 года АС. Его длина составляет 26 метров.

Самый большой астероид из всех, приближающихся к Земле, – 2002 AY1. Его длина составляет 219 метров, что сравнимо по размеру с двумя футбольными полями. Однако он пролетит на расстоянии 5 800 000 километров, что является безопасным расстоянием.

Ученые уверяют, что по текущим данным, ни один из этих астероидов не представляет угрозы для Земли. Однако наблюдения за ними продолжаются, чтобы исключить возможные риски в будущем.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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