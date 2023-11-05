Разрядился автомобильный аккумулятор зимой: что делать

Низкие зимние температуры могут негативно повлиять на работу автомобильного аккумулятора. В частности, он может заработать с перебоями.

Издание "Твоя машина" рассказало о методах, которые могут помочь спасти аккумулятор. Специалисты отметили, что нужно заботиться об автомобильном аккумуляторе. В частности, уменьшить нагрузку на него, регулярно заряжать и заменять. Кроме этого, зимой следует автомобиль оставлять в тепле – гараже или под навесом.

Если у вас внезапно разрядился аккумулятор, нужно:

Подзарядить его с помощью другого автомобиля

Это самый простой способ зарядить аккумулятор. Для этого вам понадобится другой автомобиль с рабочим аккумулятором и специальные подзарядные кабели. Убедитесь, что оба автомобиля выключены, а ручной тормоз включен. Подключите кабели к соответствующим клеммам аккумуляторов, соблюдая полярность. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля и дайте ему несколько минут. Затем попытайтесь запустить двигатель своего автомобиля.

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Воспользуйтесь аккумуляторным обогревателем

Аккумуляторный обогреватель или грелка поможет поддерживать оптимальную температуру аккумулятора, обеспечивая надежную подачу энергии, даже при низких температурах. Это особенно удобно в экстремально холодных погодных условиях.

Изолируйте аккумулятор

Чтобы сохранить более высокую температуру вокруг него, покройте аккумулятор термоодеялом или обычным одеялом. Это снизит внутреннее сопротивление аккумулятора, что позволит ему более эффективно передавать энергию.

Создайте батарейную ванну

Если у вас есть доступ к горячей воде, попробуйте подогреть аккумулятор, создавая теплую водяную ванну. Поместите аккумулятор в таз с горячей водой (приблизительно 50-60 градусов) в час-два, чтобы снизить внутреннее сопротивление.

Снизьте нагрузку

Выключите электропотребители, такие как освещение и отопление, на несколько минут перед попыткой запустить двигатель.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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