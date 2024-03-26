Ребенок плохо ест: что делать

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"Капризуля", "малоежка", "нехочуха" — какими только прозвищами не называют мамы и бабушки детей, которых трудно накормить. Плохой аппетит у ребёнка — "головная боль" всей семьи. Давайте выясним причины, почему так происходит и как же накормить малыша.

Плохой аппетит у детей

Ребёнок отказывается от тех или иных продуктов или вовсе не хочет есть? Ответ очевиден: он не голоден. Но если он отказывается от еды постоянно или ест избирательно, значит есть на то свои причины, о которых поговорим дальше.

Причинами плохого аппетита у детей могут быть:

Взрослые едят одно, а ребёнку предлагают другое. Слишком много перекусов. Избыток сладкого в рационе. Кормление под мультики. Ребёнок привык к магазинной еде.

Далее разберём все причины подробней.

Взрослые едят одно, а ребёнку предлагают другое

Плохой аппетит у детей, которые после 1,5-2 лет питаются исключительно "детским меню", вызван нежеланием есть то, чего не едят взрослые. Пищевой интерес, как и познавательный, развивается постепенно. Был момент, когда детские каши и пюре настолько будоражили вкусовые рецепторы, что малыш охотно тянулся ручками за каждой ложкой. Но со временем ребёнку хочется пробовать новые вкусы и текстуры, чтобы удовлетворять свои пищевые потребности. Для детей еда — это об удовольствии, и если пища приелась, малыш вовсе откажется от неё.

Слишком много перекусов

Хаотичные избыточные перекусы, если их более 2-х в день, могут сбить режим питания и поставят под сомнение полноценный обед или ужин. А когда на столе конфеты, печенье и различная сдоба — даже не голодный малыш прибежит полакомиться вкусняшкой. Чтобы заморить червячка перед основным приёмом пищи, лучше предлагать фрукты, орешки или йогурт, но контролировать порцию в зависимости от возраста и веса ребёнка.

Избыток сладкого в рационе

Часто родители не берут в расчёт молоко, соки и газировки, приравнивая их к воде. Но эти напитки довольно калорийны и вполне вероятно, что ребёнок плохо ест именно из-за избытка сахара в них. То же касается "конфетки на закуску": не приучайте ребёнка к таким вознаграждениям за еду.

Кормление под мультики

Кормить под телевизор удобно для родителей: ребёнок сидит ровно, вовремя открывает рот и съедает целую порцию. Но вы должны понимать, что в этот момент он полностью увлечён картинкой и не воспринимает ни вкуса пищи, ни её объёма. Почему ребёнок плохо ест без мультиков? Потому что он не голоден и нет дополнительной визуальной стимуляции, чтобы согласиться на такую еду.

Ребёнок привык к магазинной еде

Продукты быстрого питания обычно мягкой консистенции и сдобрены приправами или подсластителями. Ребёнок после йогуртов или творожков уже не захочет пробовать яблоко, отварное мясо или кашу. А раздражённые вкусовые рецепторы просто не воспримут вкуса свежих фруктов или овощей.

Ребёнок плохо кушает, если после начала прикорма из баночек мама оттягивала момент введения в его рацион твердой пищи. Так делают многие, потому что можно быстрее приготовить еду, меньше вероятность, что малыш подавится и намного удобнее его кормить.

Ребёнок плохо ест: что делать

Здоровый ребёнок при достаточной физической активности ест столько, сколько ему нужно. Поэтому заставлять его есть не нужно ни при каких обстоятельствах. Но в ваших силах сделать приёмы пищи желанными.

Что делать родителям, чей ребёнок плохо ест? Есть несколько способов, которые могут помочь.

Подавайте пример

Не будет ваше дитя есть то, чего он не видел в вашей тарелке. Это на уровне инстинктов: повторять за взрослыми, потому что другое может быть несъедобно или невкусно. Хотите вы того или нет, пищевые привычки формируются исходя из рациона родителей, а не на основе рассказов что полезно, а что вредно. Тем более, малыш способен услышать и понять ваши доводы о полезности продуктов не раньше 5 лет. До этого возраста пища для него или вкусная, или нет.

Поэтому родителям стоит пересмотреть семейное меню, сделать его полезным и вкусным и для ребёнка, и для взрослого.

Уберите лишние перекусы

В норме, если ребёнок ест 3 раза в день, ему достаточно 2 небольших перекуса за 1,5 часа до основного приёма пищи. Также перекусы должны быть разнообразными и вкусными, не состоять из сладостей и быть достаточно лёгкими, чтобы не перебить аппетит. Исходя из порции завтрака, обеда и ужина, можно вообще убрать перекусы, но стоит всё же ориентироваться на ребёнка. Если через 2 часа после еды он явно теряет активность — лучше предложить перекус или добавить калорий.

Готовьте и ешьте вместе

Ничто так не стимулирует аппетит, как жующий рядом человек. Спросите малыша, голоден ли он — и он ответит "нет". Но стоит вам сочно захрустеть яблоком — у вас тут же попросят им поделиться. Не пробуйте договориться или переубедить — покажите на деле: вместе ходите за покупками, рассказывайте, где растет тот или иной овощ и что из него готовят. Интересуйтесь мнением ребёнка при выборе продуктов и предлагайте самому наполнить тележку в супермаркете. Дома просите помочь вам с готовкой: почистить, смешать, высыпать — и у малыша будет больше мотивации в результате попробовать то, что он сам сделал.

Ребёнок плохо кушает, если другие не показывают ему пример: мама быстро выпила чай, папа позавтракал на работе, а перед малышом поставили огромную тарелку и чего-то от него требуют. Ешьте вместе, приобщайте малыша к взрослому столу и вы увидите, что его пищевой интерес растёт и развивается. Подавайте пищу разной формы и цвета: огурчик соломкой, томаты кружочками, картофель шариками — малышу понравится такой подход к сервировке и он с большим интересом будет ждать, что на этот раз придумает мама.

Поощряйте самостоятельность

Кормление взрослыми - одна из частых причин, почему ребёнок мало ест в возрасте от года до двух. Позволяйте малышу проявлять свои способности. Ближе к 12 месяцам ребёнок готов держать в руках ложку и с ней справляться. Конечно, есть он будет гораздо дольше, а половина еды будет уходить на стены и пол, но таким образом малыш учится взаимодействовать с разными продуктами.

Для ребёнка самостоятельный приём пищи — это что-то новое. К еде нужно привыкнуть, узнать, попробовать каким образом она ещё себя проявляет.

Не пытайтесь накормить любым способом

Представьте ситуацию: вы готовили ужин несколько часов, муж возвращается с работы и вы предлагаете ему отведать кулинарные изобилия, а он отказывается. И вы вокруг него бегаете, предлагаете приготовить ещё три варианта ужина, включить любимый сериал и станцевать, если нужно. Ситуация утрирована, зато показывает как мамы лезут из кожи вон, чтобы их любимое чадо было сытым и довольным. Если ребёнок стал мало есть — это не повод манипулировать его поведением с помощью мультиков, сладостей или игрушек. И тем более — идти на поводу у малыша, предлагать ему съесть хоть что-нибудь, чтобы он не ходил голодным. Он быстро это поймет и вообще перестанет есть то, что вы приготовили.

Уважайте желание ребёнка: не хочет есть — оставьте его в покое, пусть нагуливает аппетит.

Но если малыш не хочет супа, а требует конфету — скажите "нет" и придерживайтесь своего решения. Сохраняйте спокойствие и будьте последовательны в своих словах и действиях. Вскоре ребёнок поймет, что капризами и истерикой он не заставит вас поступить по-своему и будет более сговорчивым не только в отношении еды, но и других сферах жизни.

Прислушивайтесь к малышу, разговаривайте с ним и следите за его режимом дня, чтобы убедиться, что ему хватает физической активности и отдыха. Не запугивайте ребёнка разговорами о неполезной еде и правильном питании. Иначе пока вы парите дома очередное пюре из брокколи, малыш будет втихаря уплетать слойку из соседней пекарни. Питайтесь правильно, разнообразно и вкусно — и проблема пройдёт.