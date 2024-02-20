Редкую серебряную брошь из изображением волчицы, кормящей Рема и Ромула, нашли в Валенсии (фото)

Археологи, проводящие раскопки в испанском городе Виланова-д'Алколеа, обнаружили уникальную серебряную брошь римских времен. Брошь изображает культовую сцену из римской мифологии: близнецов Ромула и Рема, которых вскармливает волчица.

"Это исключительное произведение из-за его редкости и качества", — отметил Хосеп Карбо, археолог, возглавляющий раскопки. По его словам, в настоящее время исследовано очень мало экспонатов такого типа, пишет Heritagedaily.

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Брошь, размером около 4 сантиметров, датирована 2-м веком нашей эры. Она изображает момент, когда волчица находит грудных детей Ромула и Рема у реки Тибр и берет их под свою опеку.

Виланова-д'Алколеа, как полагают, была старинной римской почтовой станцией, расположенной вдоль Виа Августа, самой длинной римской дороги в Испании. Этот факт делает находку броши еще более значимой.

"Это свидетельствует, что здесь, на этой почтовой станции, останавливались люди из разных уголков Римской империи", – говорит Карбо.

Он считает, что брошь могла быть "привезена сюда кем-то из них, или изготовлена ​​здесь местным мастером".

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