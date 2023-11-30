Рекордно мощная магнитная буря ударит по Земле: как защититься

Мощные геомагнитные штормы, продолжающиеся на Земле от 29 ноября, значительно усилятся. В пятницу, 1 декабря, сила магнитных бурь достигнет красного К-индекса 7 (максимальные значения составляют 9 баллов).

Согласно данным центра Meteoagent, 2 декабря геомагнитные колебания стихнут до 5 баллов, однако еще будут оставаться опасными для метеозависимых людей.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

Предварительный прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 г.

1 декабря – K-Index 7

2 декабря – K-Index 5

3 декабря – K-Index 2

4 декабря – K-Index 4 (буря средней интенсивности)

5 декабря – K-Index 5 (высокий уровень)

6 декабря – K-Index 4 (средний уровень)

7 декабря – K-Index 4

С 8 по 11 декабря – штормов не предвидится.

12 декабря ожидается четырехбалльная магнитная буря, которая может повториться 18 числа.

19 декабря ожидается мощный геомагнитный шторм в 5 баллов. А в период с 22 по 24 декабря сила ударов упадет до 4 баллов.

Воздействие магнитных бурь на людей

Во время мощных геомагнитных колебаний люди могут почувствовать следующие симптомы:

Головная боль

Усталость

Бессонница

Нарушение сердечного ритма

Снижение АД

Головокружение

Депрессия

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури:

Уменьшите физические нагрузки.

Магнитные бури могут вызвать усталость и слабость, поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок.

Соблюдайте здоровый образ жизни.

Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!