Ресницы, как у голливудской звезды: как сделать ламинирование ресниц дома
Мечтаете о длинных, густых и подкрученных ресницах, но нет времени на поход в салон? Не беда! Визажист Мартина Бери поделилась отличным бьюти-лайфхаком, который поможет вам получить желаемый результат в домашних условиях за считанные минуты.
Что вам понадобится:
- Специальное мыло для укладки бровей (или гель)
- Чистая щеточка для ресниц
- Тушь для ресниц (по желанию)
Как сделать:
- Наберите немного мыла (или геля) на щеточку.
- Проведите по ресницам расчесывающими движениями несколько раз.
- Для более внятного взгляда накрасьте ресницы тушью.
Перед использованием проведите тест на аллергию: нанесите немного средства на ресницы и понаблюдайте за реакцией. Для лучшего результата используйте щеточку из туши, тщательно вымыв ее перед применением.
Этот простой лайфхак поможет вам экономить время и деньги, а также всегда иметь красивые и ухоженные ресницы.
Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Эффект от домашнего ламинирования не будет столь устойчивым, как от салонной процедуры. Важно использовать качественные средства, чтобы не повредить ресницы.
Напомним, мы уже писали о преимуществах и недостатках наращивания ресниц.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!