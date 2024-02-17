Ресницы, как у голливудской звезды: как сделать ламинирование ресниц дома

Мечтаете о длинных, густых и подкрученных ресницах, но нет времени на поход в салон? Не беда! Визажист Мартина Бери поделилась отличным бьюти-лайфхаком, который поможет вам получить желаемый результат в домашних условиях за считанные минуты.

Что вам понадобится:

Специальное мыло для укладки бровей (или гель)

(или гель) Чистая щеточка для ресниц

Тушь для ресниц (по желанию)

Как сделать:

Наберите немного мыла (или геля) на щеточку. Проведите по ресницам расчесывающими движениями несколько раз. Для более внятного взгляда накрасьте ресницы тушью.

Перед использованием проведите тест на аллергию: нанесите немного средства на ресницы и понаблюдайте за реакцией. Для лучшего результата используйте щеточку из туши, тщательно вымыв ее перед применением.

Этот простой лайфхак поможет вам экономить время и деньги, а также всегда иметь красивые и ухоженные ресницы.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Эффект от домашнего ламинирования не будет столь устойчивым, как от салонной процедуры. Важно использовать качественные средства, чтобы не повредить ресницы.

Напомним, мы уже писали о преимуществах и недостатках наращивания ресниц.

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