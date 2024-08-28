Ретроградный Уран и лунное затмение: три знака зодиака, которым повезет в сентябре

Сентябрь обещает стать важным месяцем для всех знаков зодиака благодаря многочисленным космическим событиям. Ретроградный Уран, возвращение Плутона в Козерог и лунное затмение в Рыбах – это лишь несколько явлений, которые могут существенно повлиять на нашу жизнь. Эти астрологические события способны открыть новые возможности саморазвития и вызвать важные изменения. Звезды помогут трем знакам зодиака, которые смогут подготовиться к предстоящим событиям в сентябре.

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Телец

Сентябрь принесет Тельцам период гармонии в отношениях, что особенно усугубится благодаря тригону Венеры с Юпитером 15 сентября. Это отличный момент для укрепления связей и совместного времяпровождения. В начале месяца ретроградный Уран может внести некоторые трудности на работе, поэтому следует оставаться гибкими и готовыми к непредсказуемым изменениям. Ваше здоровье будет стабильным, однако важно избегать излишнего стресса. Регулярные упражнения и правильное питание помогут сохранить хорошую форму.

Дева

Молодой месяц в вашем знаке 3 сентября является идеальным временем для начала новых отношений или обновления существующих. Будьте открыты к новым впечатлениям и не бойтесь выражать свои чувства. Плутон в Козероге принесет возможности для роста карьеры. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях и принимайте вызовы с уверенностью. Ваше здоровье будет стабильным, но не забывайте о регулярных обследованиях. Сбалансированное питание и физическая активность помогут сберечь хорошее самочувствие.

Весы

Сентябрь станет месяцем восстановления гармонии в отношениях для Весов. Венера в вашем знаке, вместе с южным лунным узлом 30 сентября, предоставит возможность разрешить старые конфликты. В карьере вам предстоит успех, особенно благодаря влиянию Юпитера, что может привести к повышению или появлению новых интересных проектов. Особое внимание стоит уделить своему психическому здоровью, ведь техники медитации и релаксации могут быть особенно полезны в этом месяце.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые самые большие эгоисты.

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