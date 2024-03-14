Рецепт блинов с разными видами начинок
БЛОГ
Когда читала ваши семейные истории по блинам, как тепло было на душе.
Мыслями возвращалась в детство и что-то вспоминала руки своей Бабушки, а потом и Мамы, которые невероятно вкусно готовили…
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Залишу тут декілька уривків, впевнена, вам теж буде цікаво.
"Бабуся 1911 року народження. Нагадувала, що в цей тиждень обов‘язково треба пекти млинці. Вона починала пекти їх на початку дня, перший млинець обов‘язково показувала сонцю через віконце, щоб запросити весну."
"Бабуля пекла млинці з одного боку у печі - вони були товстенькими. Частіше їх використовували як хліб. А були ще й налисники - тоненькі, скручені з начинкою. Запікала вона їх зі сметаною в печі. Це була смакота!!!"
"Бабуся 1900 року народження, дотримувалась церковних канонів. Пекла млинці і варила вареники. Розповідала, що в селі завжди були ярмарки, гуляння, хлопці катали дівчат та дітей на санях".
Млинці з потрійною начинкою.
Я залишу для вас декілька видів начинок, обирайте своє поєднання.
Тісто для млинців:
150 г яєць (3 шт.)
30 г цукру (6 ч. л. без гірки)
сіль
500 мл молока (2,5 склянки, об’ємом 200 мл)
30 мл рослинної олії (2 ст. л.)
200 г борошна (10 ст. л. без гірки)
Вишнева начинка:
300 г вишень (без кісточок)
40 г цукру (2 ст. л. без гірки)
20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки)
Сирна начинка:
300 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)
40 г цукру (2 ст. л. без гірки)
60 г сметани (жирністю 10-20%) (3 ст. л.)
350 г макової начинки
я купую вже готову
Яблучна начинка:
300 г яблук
20 г цукру
5 г вершкового масла
Бережіть себе, готуйте з любов‘ю, миру нам всім і добра