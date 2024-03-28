Рецепт халвы из простых ингредиентов

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На Востоке есть пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Поэтому предлагаем не говорить, а готовить домашнюю халву! Рецепт халвы очень прост — готовится она из доступных ингредиентов и очень быстро. Но получается в разы вкуснее, чем магазинная! И, конечно же, домашняя халва — полезнее. Для тех, кто соблюдает пост, этот восточный десерт — просто находка.

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300 г семечек

100 г фундука (миндаля, арахиса)

50 г кураги

50 г фисташки

100 г меда (липового или акациевого)

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

1. Для приготовления халвы обжариваем на сковороде семечки, в духовке поджариваем орехи — при температуре 170°С в течение 12-15 минут. Фундук можно заменить на миндаль или арахис.

2. Соединяем орехи и семечки в чаше блендера.

3. Добавляем к орехам и семечкам мед и перебиваем в блендере до состояния мокрого песка.

4. Добавляем в получившуюся массу курагу, нарезанную кубиком, и дробленую фисташку. Курагу и фисташку можно заменить на цукаты, клюкву, вишню.

5. Хорошо вымешиваем массу.

6. Берем подходящую форму, выстилаем ее пищевой пленкой. "Утрамбовываем" массу в форму с помощью скалки, а затем убираем в холодильник — на несколько часов.

Халва готова!