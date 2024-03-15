Рецепт идеальной булки для хот-дога и бургера

БЛОГ

Булка. Просто булка? Нет, идеальная БРИОШ для хот-дога и бургера. Да, я ее сделал по-своему и получилось прекрасно.

Нам понадобится:

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-520г борошна

-240г молока

-80г цукор

-12г сухі дріжджі (36 свіжі)

-110г яєць

-125г вершкового масла 82.5%

-10г солі

Борошно використовував Caputo Rossi або манітоба (можна спробувати Зернарі Селект, але я не пробував)

Готуємо!

Спочатку, в тепле молоко 35 градусів додаю 15 г цукру і 70 г борошна та сухі дріжджі. Замішую вінчиком тісто й накриваю його рушником, даю активуватись 20-30 хвилин, має піднятись піна.

Дріжджі обов’язково свіжовідкриті

потім додаю яйця (це 2 великих по вазі), залишок борошна цукру і сіль,і замішую тісто на середній швидкості 1-2 хвилини, а потім на найменшій 7 хвилин.

як тісто стало гладким і красивим, додаю холодні шматочки вершкового масла та вимішую до його розчинення.

залишаю тісто накритим рушником підійти.

тепер ділю по 100г, можна і по 90г, формую круглі булки або овальні - для хот-дога

даю підійти в теплому місці приблизно в 3.5 рази. Для цього краще підійде духовка та маленький сотейник з окропом, щоб було не гаряче та волого!

змащую яйцем та випікаю:

-Хот-Дог у формі 27/19 см (влізло 6 штук) 15 хвилин при температурі 185 градусів

-круглі для бургера по 12-14 хвилин при температурі 190

Режим верх, низ конвекція

На низ духовки добре ставити пательню з водою

Дістаємо і все, готово!

Ці булки такі смачні, що можна їсти й просто так, але з начинкою ще краще.