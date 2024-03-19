Рецепт из детсада: как приготовить творожную запеканку, что нравится малышам.
Как сделать творожную запеканку как в детсадах
Помните ту аппетитную творожную запеканку с детства, из садика? Ее нежный вкус невозможно забыть! С этой статьей вы сможете легко воспроизвести это вкусное блюдо и порадовать себя и своих близких.
Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в сырную массу изюм, цукаты, курагу или другие сухофрукты. Или же полейте запеканку фруктовым соусом или вареньем. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.
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Ингредиенты:
- 500 г кислого сыра (лучше домашнего)
- 3 куриных яйца
- 120 г сахара
- 150 г сливочного крема
- 2 ст. л. меда
- 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
- Сливочное масло или масло для смазывания формы
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- В миске тщательно смешайте творог, яйца, сахар, сливочный крем и ванильный экстракт.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом или растительным маслом.
- Вылейте творожную массу в форму и равномерно распределите.
- Выпекайте 35-40 минут, до золотистой корочки.
- Дайте запеканцы немного остыть.
- Подавайте теплой, по желанию полейте медом.
Эта творожная запеканка:
- Очень легко готовится.
- Обладает нежным и аппетитным вкусом.
- Прекрасно подходит для перекуса или десерта.
- Понравится и взрослым и детям.
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