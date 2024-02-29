Рецепт из "Энеиды": как приготовить полтавские пундики

Пундики – это вкусные пирожки с разными начинками, которые являются классикой украинской кухни. Их рецепты отличаются в зависимости от региона. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом полтавских пундиков с луком и шкварками.

Полтавские пундики по рецепту из Youtube канала "Вселенная Рецептов" – это ароматное и сытное блюдо, которое придется по вкусу всем. Их можно есть как горячими, так и холодными.

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Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

300 мл кефира

500 г муки

0,5 ч. л. соды

Масло подсолнечное

Для начинки:

150 г сала

2 луковицы

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир и размешайте до однородности. Просейте муку, добавьте соду и кефирную смесь. Вымешайте мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут. Приготовьте начинку: нарежьте кубики сало и вытопите шкварки на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу. Разделите тесто на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см. Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности. Застелите противень пергаментом. Выкладывайте пундики столбиками, перекладывая шкварками с луком. Запекайте в духовке при 130-140 градусах в течение 6-7 минут.

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