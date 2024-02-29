Рецепт из "Энеиды": как приготовить полтавские пундики
Как сделать полтавские пундики
Пундики – это вкусные пирожки с разными начинками, которые являются классикой украинской кухни. Их рецепты отличаются в зависимости от региона. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом полтавских пундиков с луком и шкварками.
Полтавские пундики по рецепту из Youtube канала "Вселенная Рецептов" – это ароматное и сытное блюдо, которое придется по вкусу всем. Их можно есть как горячими, так и холодными.
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Ингредиенты:
Для теста:
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 300 мл кефира
- 500 г муки
- 0,5 ч. л. соды
- Масло подсолнечное
Для начинки:
- 150 г сала
- 2 луковицы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир и размешайте до однородности.
- Просейте муку, добавьте соду и кефирную смесь. Вымешайте мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут.
- Приготовьте начинку: нарежьте кубики сало и вытопите шкварки на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Разделите тесто на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см.
- Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности.
- Застелите противень пергаментом. Выкладывайте пундики столбиками, перекладывая шкварками с луком.
- Запекайте в духовке при 130-140 градусах в течение 6-7 минут.
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