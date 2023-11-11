Рецепт коломыйских картофельных книглей со шкварками

Если вы посетите Коломыю на Прикарпатье, рекомендуем попробовать местное фирменное блюдо -книгли из картофеля, которые подаются жареным луком и шкварками. Предлагаем вам приготовить ее по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Сырой картофель -800 г.

Вареный картофель: 800 г

Яйцо куриное: 1 шт.

Крахмал кукурузный: 4 ст. л.

Соль: по вкусу

Для зажарки:

Сало: 100 г

Лук репчатый: 1 шт.

Паприка молотая: 1 ч. л.

Для варки:

Вода: 3 л

Соль: по вкусу

Крахмал: 2 ст. ложки

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Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и сало. Сырой и вареный картофель натрите на терке и отцедите жидкость. Добавьте яйцо, соль, крахмал и перемешайте. Сформируйте из массы шарики и немного их сдавите.

2. Вскипятите воду с солью. К кипятку добавьте растворенные 2 ложки крахмала в 100 мл воды и перемешайте. Шарики положите в кипящую воду, варите до всплытия.

3. За это время приготовьте поджарку: на сковороде поджарьте сало, добавьте лук и жарьте вместе до золотистого цвета. Посыпьте паприкой и вылейте готовую зажарку на шарики.

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