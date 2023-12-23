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Рецепт медового кутьи с рисом, изюмом и орехами

Цихоцкая Мария

Рецепт медового кутьи с рисом, изюмом и орехами

Невероятно вкусный рецепт кутьи с рисом, медом, поджаренными изюмами и орехами. Обладает очень насыщенным вкусом. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Рис длиннозернистый – 500 г
  • Вода – 1,5 л
  • Соль – по вкусу
  • Масло подсолнечное рафинированное – 120 г
  • Изюм - 200 г
  • Грецкие орехи – 150 г
  • Мед жидкий – 150 г
  • Грецкие орехи для украшения – 50 г

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Приготовление

  1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности примерно 15-20 минут.
  2. Переложите рис в дуршлаг и хорошо промойте проточной холодной водой. Дайте жидкости стечь.
  3. Вымойте и обсушите изюм бумажными полотенцами. Грецкие орехи разрежьте пополам.
  4. Разогрейте в сковороде масло без запаха. Добавьте изюм.
  5. Когда изюм увеличится в размере (набухнет), сделайте среди них отверстие и всыпьте орехи.
  6. Продолжайте жарить орехи с изюмом на среднем огне в течение 30 секунд.
  7. Перемешайте компоненты и продолжайте жарить еще 30 секунд. Выключите огонь, но оставьте сковороду на плите, ведь процесс поджарки еще будет продолжаться.
  8. Перебросьте изюм с орехами на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего масла.
  9. Выложите рис в глубокую миску. Добавьте изюм с орехами, мед и перемешайте.
  10. Выложите кутью в праздничную миску горкой. Украсьте половинками орехов.

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