Рецепт с детства: Как приготовить сладкие ленивые вареники с сыром
Как сделать сладкие ленивые вареники с кисломолочным сыром
Вареники с сыром – это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое нравится как детям, так и взрослым. Существует множество рецептов приготовления этого блюда, но мы предлагаем вам один из самых простых и вкусных.
Подавать вареники можно со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем, шоколадом или сиропами. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".
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Ленивые вареники с сыром: рецепт
Ингредиенты:
- 200 г кисломолочного творога
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 яйцо
- 1/3 ч. л. соли
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты. Сыр предварительно протрите через сито.
- Смешайте творог, яйцо, сахар и соль в миске до однородной массы.
- Постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно помешивая ложкой. Количество муки может варьироваться в зависимости от сырости.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой.
- Разделите тесто на две части. Из каждой части сформируйте колбаску.
- Нарежьте колбаски на одинаковые кусочки и сформуйте из них шарики.
- Вскипятите воду в кастрюле, посолите ее.
- Выложите вареники в кипящую воду и варите в течение 4 минут, периодически помешивая.
- Готовые вареники переложите в тарелку, добавьте сливочное масло и посыпьте сахаром.
Дополнительные советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в сыр ванильный сахар, изюм или цукаты.
- Для яркого цвета можно добавить в тесто пищевой краситель.
- Вареники можно заморозить в прок. Для этого выложите их на сито или тарелку, заморозьте, затем переложите в пакет для заморозки.
Приятного аппетита!
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