Українська
Рецепты

Рецепт сырников с карамельным соусом, которые получаются всегда

Лиза Глинская

Рецепт сырников с карамельным соусом, которые получаются всегда

БЛОГ

По этой рецептуре сырники всегда ПОЛУЧАЮТСЯ. А с карамельным соусом, это что-то восхитительное! Вам понравится, все легко, просто и вкусно.

Сырники расчёт на 15 шт

500 г творога (жирностью 5%)

50 г яйца (1 шт.)

40 г желтка (2 шт.)

20 г сахара (1 ст. л.)

щепотка соли

50 г муки (2 ст. л. с горкой)

100 г (4 ст. л. с горкой, для панировки)

Карамельный соус:

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г сливок (4 ст. л., жирность 30%)

50 г сгущённого молока (2 ст. л.)

75 г сливочного масла (жирность 82%)

щепотка соли

Приготовьте сырники:

  • Перетрите творог через сито.
  • Добавьте к творогу сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.
  • Присыпьте рабочую поверхность мукой для панировки.
  • Возьмите часть творожной массы и сформируйте шарик. Приплюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте "шайбу". Сформируйте таким образом все сырники.
  • Разогрейте сковородку с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.
  • Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Приготовьте карамельный соус:

  • Прогрейте сливки со сгущенным молоком до парения.
  • Отправьте в сотейник сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели.
  • Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенным молоком, постоянно помешивая лопаткой.
  • Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.
  • Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.

ИСТОЧНИК

Рецепты