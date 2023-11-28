Рецепт сытного ужина: запеканка с капустой и фаршем

Эта запеканка по рецепту от Shuba очень легка в приготовлении, но сытная и вкусная. Прекрасный вариант для ужина.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0.5 шт.

Морковь – 2 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Яйца куриные – 2 г

Мясной фарш – 500 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Приправа к мясу – по вкусу

Сыр твердый – 100 г

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Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте капусту и морковь.

Добавить фарш, сухари, яйца, соль, приправу и хорошо перемешать массу.

Разложите массу на противень застеленный пергаментом и смазанным маслом.

Противень поместите в разогретую до 180°C духовку и запекайте массу 30 минут.

Достаньте запеканку, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15 минут.

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