Рецепт тыквенного пирога с корицей: идеально для вечернего чаепития

Этот пирог с рецептом от Shuba очень просто и быстро готовится, а тыкву в ней вы можете заменить морковью. Выпечка просто тает во рту.

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Яйца куриные – 3 шт.

Мука – 270 г

Сахарная пудра – 130 г

Молоко – 60 мл

Масло кокосовое – 120 мл.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Имбирь – 10 г

Корица – 1.5 ст. л.

Соль – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

Тыкву натрите на терке.

Яйца взбейте с сахарной пудрой, добавьте масло и натертую тыкву.

Смешайте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу и соль.

Соедините сухие и влажные ингредиенты. Форму смажьте растительным маслом и вылейте туда тесто.

Выпекайте при 180 С 50 минут.

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