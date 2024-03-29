Рецепт вкусного и полезного сэндвича на завтрак
Рецепт вкусного и полезного сэндвича на завтрак
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Ингредиенты:
- Яйца вареные 3 шт
- Крем сыр 2 ст.л
- Соль/перец
- Чеснок сухой 1/2 ч.л
- Паприка копченая 1/2 ч.л.
- Лук зеленый 10 г
- Листья салата
- Хлеб
- Масло для смазки хлеба
Приготовление:
Отвариваем яйца. Отделяем желток от белка. К желткам добавляем крем творог, зеленый лук и специи. Хорошо разминаем вилкой.
Белки нарезаем на кубики и добавляем в желтки.
Хлеб смазываем растительным маслом и обжариваем на сковороде с обеих сторон.
На один тост выкладываем листья салата, начинку из яиц и накрываем вторым тостом. Режем сэндвич пополам.
Приятного аппетита!