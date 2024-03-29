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Рецепт вкусного и полезного сэндвича на завтрак

Эктор Хименес-Браво

Рецепт вкусного и полезного сэндвича на завтрак

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Ингредиенты:

  • Яйца вареные 3 шт
  • Крем сыр 2 ст.л
  • Соль/перец
  • Чеснок сухой 1/2 ч.л
  • Паприка копченая 1/2 ч.л.
  • Лук зеленый 10 г
  • Листья салата
  • Хлеб
  • Масло для смазки хлеба

Приготовление:

Отвариваем яйца. Отделяем желток от белка. К желткам добавляем крем творог, зеленый лук и специи. Хорошо разминаем вилкой.

Белки нарезаем на кубики и добавляем в желтки.

Хлеб смазываем растительным маслом и обжариваем на сковороде с обеих сторон.

На один тост выкладываем листья салата, начинку из яиц и накрываем вторым тостом. Режем сэндвич пополам.

Приятного аппетита!

Источник:instagram.com

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