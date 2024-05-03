Ревень будет свежим и вкусным более трех недель, если его правильно хранить

Наступает сезон ревеня, поэтому его появляется все больше в продаже. Однако многие не знают, что он может оставаться свежим до четырех недель.

Овощ имеет характерный вкус и лучше хранить его в холодильнике. Однако есть несколько шагов, которые нужно предпринять для максимального эффекта, сообщает Express.co.uk.

Сначала следует обрезать лишние листья, которые есть на ревене. Держать ревень можно в пищевой пленке, но нужно сделать в ней отверстия, чтобы газ этилен мог выходить из упаковки.

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Затем вы можете поместить стебли в ящик для хрустящих продуктов морозильника. Это поможет сохранить рев хрустящим благодаря циркуляции воздуха.

Кроме этого можно поставить ревень вертикально в стакан воды, а сверху укрыть пищевой пленкой. Другой способ хранения – положить стебли на влажное бумажное полотенце и завернуть в полиэтиленовый пакет. Это поможет сохранить ревень в холодильнике до трех-четырех недель.

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