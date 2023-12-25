Результат превзошел ожидания в разы: Исследователи из Австралии подсчитали сколько биологических видов живет у них в доме

Ученые из Австралии посчитали, сколько видов животных живет у них в доме.

Три исследователя биоразнообразия, замкнутые вместе во время пандемии COVID-19, обнаружили, что даже городская территория может быть домом для удивительного количества видов растений и животных.

Исследователи, эколог, математик и систематик, провели год, изучая 400-метровый участок земли в пригороде Брисбена в Австралии. Они обнаружили, что на этом участке обитает 1150 видов, включая птиц, насекомых, рыб, рептилий, земноводных и растений, пишет Sciense Alert.

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Многие из этих видов были обычными для пригорода восточного побережья Австралии, такими как ибисы, индейки, кукабарры, опосумы и летучие лисы. Однако другие были редкими или даже новыми для науки.

К примеру, исследователи обнаружили редкого комара, москита и инвазивного плоского червя, который может привести к сокращению популяции местных улиток. Они также обнаружили 10 видов "голубых" бабочек-ликан, которые используют муравьев, чтобы защитить своих гусениц от хищников.

Исследователи считают, что растительность играет немаловажную роль в поддержании разнообразия видов на городских территориях. Их участок земли был покрыт деревьями, кустарниками и цветущими сорняками, предоставлявшими убежище и пищу для дикой природы.

Исследователи также обнаружили, что отсутствие ухода за садом может способствовать разнообразию видов. Их участок земли был порос сорняками, которые привлекали насекомых и других животных.

Результаты исследования показывают, что даже городские территории могут являться ценными средами обитания для дикой природы. Исследователи призывают людей, живущих в городах, создавать благоприятные условия для дикой природы в своих дворах и садах.

Напомним, названа истинная причина исчезновения гигантских животных палеолита.

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